Częste otwieranie okien, uchylanie, a także wiatr, ostre słońce i opady przyspieszają zużywanie się okuć, uszczelek i niszczenie ram. Podpowiadamy jak zwiększyć ich trwałość.

Jak konserwować okna: okucia

Nie zapominaj o ich starannym wyczyszczeniu za każdym razem, gdy myjesz szyby i futryny. Najwięcej uwagi poświęć listwom okuciowym na górze skrzydła, bo brudzą się najbardziej. Wyszoruj także zawiasy. Używaj miękkiej szmatki i płynu uniwersalnego, a w razie potrzeby zużytej miękkiej szczoteczki do zębów. Przynajmniej raz w roku, jesienią, wszystkie elementy metalowe pokryj, po umyciu i osuszeniu, cienką warstwą wazeliny technicznej, smaru lub oliwy do maszyn. To chroni okucia przed korozją. Okna lżej będą się również zamykać i otwierać.



Jak konserwować okna: uszczelki

Z czasem uszczelki parcieją - stają się twardsze, mniej elastyczne, pękają i coraz gorzej pełnią swoją funkcję. Po umyciu i osuszeniu posmaruj je gliceryną, olejem do maszyn albo specjalnym preparatem do pielęgnacji uszczelek, które są dostępne w firmach zajmujących się montażem okien, a często także w marketach budowlanych. Bardzo wygodne są preparaty w sztyfcie.



Jak konserwować okna: ramy

Ani drewnianych, ani plastikowych ram nie myj proszkami do szorowania i szczotkami. Wystarczy szmatka, woda i łagodny płyn. Jeśli z drewnianych łuszczy się farba, pomaluj je.

