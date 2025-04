Parowanie okien, szczególnie zimą, to częsty problem w wielu domach, mieszkaniach i lokalach usługowych. Pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy wilgotność wynosi powyżej 60% oraz gdy występuje duża różnica temperatur w środku i na zewnątrz (powyżej 20 stopni). Parowanie okien może nie występować lub występować w minimalnym stopniu, jeśli okna są wyposażone w mikro wentylację lub mają zamontowane specjalne nawiewniki, które dodatkowo chronią przed pojawianiem się pleśni na ścianach.

Reklama

Jeśli jednak masz szczelne, plastikowe okna, problem zaparowanych lub skraplających się szyb może dotyczyć także ciebie. Co zrobić, żeby okna się nie skraplały, a raczej by woda nie osadzała się w dolnej części szyby i nie ściekała na parapet?

Spis treści:

Co zrobić, żeby okna się nie skraplały i nie parowały, kiedy na zewnątrz jest bardzo niska temperatura, a w środku przyjemne ciepło? Istnieje wiele domowych sposobów, które możesz łatwo przetestować. Wykorzystaj to, co masz w domu, szczególnie w kuchni, ale przede wszystkim zadbaj o odpowiednią wentylację i wietrzenie mieszkania zimą. Dodatkowo gdy para wodna obficie skrapla się na framudze okna, osuszaj je, by zapobiec rozwojowi pleśni.

Najlepsze domowe sposoby na zaparowane okna:

Po umyciu szyb przetrzyj je roztworem alkoholu i gliceryny . Wystarczy jedynie lekko zwilżona szmatka, którą wypolerujesz okna. Przez jakiś czas nie będą one parować, ale zabieg ten warto powtarzać mniej więcej co kilka tygodni.

. Wystarczy jedynie lekko zwilżona szmatka, którą wypolerujesz okna. Przez jakiś czas nie będą one parować, ale zabieg ten warto powtarzać mniej więcej co kilka tygodni. Rozszczelniaj okna , jeśli nie przepuszczają powietrza.

, jeśli nie przepuszczają powietrza. Często wietrz mieszkanie. Zimą, gdy różnica temperatur jest wysoka, a wilgotność wewnątrz duża, para wodna może być obecna na szybach nawet przez cały dzień.

W pomieszczeniach rozstaw rośliny absorbujące wilgoć, takie jak skrzydłokwiat, paprocie, chamedorę czy bluszcz.

Zainwestuj w suszarkę bębnową , jeśli często robisz pranie. Suszenie rozwieszonego prania w mieszkaniu, na standardowej suszarce, bardzo podnosi wilgoć w mieszkaniu i może przyczynić się do parowania czy też skraplania okien.

, jeśli często robisz pranie. Suszenie rozwieszonego prania w mieszkaniu, na standardowej suszarce, bardzo podnosi wilgoć w mieszkaniu i może przyczynić się do parowania czy też skraplania okien. Kup pochłaniacz wilgoci. Może to być osuszacz elektryczny , ale pomogą także saszetki z granulkami. Domowy pochłaniacz wilgoci zrobisz np. przy pomocy ryżu.

, ale pomogą także saszetki z granulkami. Domowy pochłaniacz wilgoci zrobisz np. przy pomocy ryżu. Podczas gotowania zawsze włączaj okap , który pochłonie sporo pary.

, który pochłonie sporo pary. Nie zasłaniaj kaloryferów , pozwól, by ciepłe powietrze suszyło okna.

, pozwól, by ciepłe powietrze suszyło okna. Nie opuszczaj rolet lub zamień je na zasłony. Opuszczone rolety uniemożliwiają sprawną wentylację, przez co problem z parowaniem i skraplaniem okien występuje stale.

lub zamień je na zasłony. Opuszczone rolety uniemożliwiają sprawną wentylację, przez co problem z parowaniem i skraplaniem okien występuje stale. Możesz spróbować także przetrzeć umyte okna pianką do golenia, która sprawdza się w przypadku zaparowanych luster.

fot. Co zrobić, żeby okna nie parowały: domowe sposoby/Adobe Stock, Alexander Raths

Jeśli mimo zastosowania domowych sposobów, okna wciąż są zaparowane, a ty ciągle musisz je wycierać, możesz wypróbować gotowy środek chemiczny, który zapobiegnie parowaniu szyb. Znajdziesz je w sklepach i marketach, a także w sieci. Często są to dodatkowe preparaty, ale na pewno znajdziesz też produkty, które jednocześnie pozwolą wyczyścić okna i ochronią je przed parowaniem.

Preparaty takie zazwyczaj mają formę sprayu, którym należy spryskać szybę po umyciu okien, a następnie przetrzeć je ściereczką z mikrofibry. Czasem mają konsystencję pasty, ale w tym przypadku musisz użyć niewielkiej ilości i dokładnie wypolerować szybę suchą, miękką szmatką.

fot. Co zrobić, żeby okna nie parowały/Adobe Stock, Voyagerix

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.12.2020.

Reklama

Czytaj także:

Jak odkleić naklejkę z szyby?

Mycie okien bez smug czyli jak umyć okna bez wysiłku

Sprzątanie mieszkania krok po kroku - zrób to w godzinę