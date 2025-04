Szminka ma uzupełniać cały makijaż. Uważnie wybierz odcień – powinien współgrać z karnacją, z całą twoją naturalną kolorystyką.



Pomadką możesz skorygować naturę – dodając lub ujmując wargom objętości. Pamiętaj o zasadzie: ciemne kolory optycznie pomniejszają, jasne powiększają.

Trzymaj kolor w ryzach. Pomadka, zwłaszcza kremowa, lubi się rozmyć poza kontur ust. Aby tego uniknąć, przed jej nałożeniem obrysuj linię warg konturówką w odpowiedniej tonacji (zimnej lub ciepłej) i odcieniu (2 tony jaśniejsza lub ciemniejsza) od szminki.

Utrwal makijaż. Pomadka utrzyma się na ustach kilka godzin dłużej, jeśli zastosujesz sztuczkę: nałóż pierwszą warstwę koloru, odciśnij papierową chusteczką i nałóż następną warstwę.



Do zmywania szminki używaj 2-fazowego płynu do demakijażu oczu lub wody micelarnej do skóry wrażliwej – takimi preparatami na pewno nie podrażnisz delikatnej skóry ust.

Dobierz odcień szminki do cery:

jasna:

jasny i rozbielony róż

malinowa czerwień

cielisty bez

czerwony brąz

gorzka czekolada;

średnia (lekko złocista, delikatnie opalona):

róż o średniej intensywności

blady róż

ceglasta czerwień

klasyczna czerwień

różowy beż

odcienie brzoskwiniowe;

smagła:

pudrowy i intensywny róż

jasny karmel

ciemny beż

miedziany brąz

tonacje śliwki

odcienie jagodowe.



Ewa Adamiak

