Dwufazowy płyn do demakijażu, jak sama nazwa wskazuje, składa się z dwóch warstw, które przed użyciem kosmetyku trzeba ze sobą zmieszać. Jedna z nich ma ciężką i dość tłustą konsystencję, która doskonale zmywa nawet wodoodporny makijaż, druga jest o wiele lżejsza i ma działanie tonizujące.

Reklama

Dwufazowe płyny do demakijażu są bardzo łagodne dla skóry. Nie podrażniają okolic oczu, do tego bardzo często są bezzapachowe, więc nadają się dla skóry atopowej. Aby zmyć wodoodporny makijaż wystarczy zwilżony płynem wacik docisnąć do oka - raz na zawsze możecie pożegnać się z uciążliwym tarciem i pocieraniem, co najczęściej skutkowało zaczerwienieniem i podrażnieniem okolic oczu.

Reklama



Więcej o pielęgnacji:

Serum do rzęs - przegląd

Peelingi enzymatyczne - przegląd

Tanie maseczki do twarzy

W naszej galerii znajdziecie przegląd dwufazowych płynów do demakijażu: