W jadalni

Odrobina potraw zawsze może kapnąć na podłogę. Dlatego najlepiej sprawdzi się dywan tkany na płasko, bez pętelek i runa. Płaskie tkanie sprawia, że materiał jest wyjątkowo odporny na zabrudzenia. Niezwykle ważny jest także rozmiar dywanu. Powinien być dość duży, by krzesła nie zaczepiały o jego krawędzie.

W pokoju dziecka

Dzieci lubią bawić się na podłodze, więc dywan w tym pomieszczeniu jest niezbędny. Wybierz odporny na uszkodzenia i antyalergiczny, z krótkim włosem np. z włókna Heat Set, akrylowy lub bawełniany.Kolorowy jest lepszy, bo nie widać na nim zabrudzeń. Warto go podkleić specjalną taśmą, by się nie przesuwał.



W salonie

Salon to najbardziej reprezentacyjna część mieszkania, więc dywan powinien być elegancki i odporny na zabrudzenia, by zawsze wyglądał dobrze. Lepiej wybrać model o runie średniej wysokości. Łatwiej go wówczas pielęgnować. W tym pomieszczeniu sprawdzi się wełna, akryl, wiskoza, trawa morska, juta. Lepiej wybrać stonowane kolory i wzory, by zbyt szybko się nie opatrzyły. Ważna jest gęstość runa, wyższa gwarantuje lepszą trwałość.



W sypialni

Im grubszy, tym lepszy. Może mieć długie, przyjemne w dotyku runo. Wycisza odgłosy stąpania, przyjemnie go dotknąć bosą stopą. Powinien osłaniać podłogę z każdej strony łóżka. Tu sprawdzi się model "shaggy" o wyższym runie (nawet 10 cm).

Małgorzata Świgoń