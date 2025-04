Dzieci w wieku przedszkolnym czy szkolnym potrzebują rozrywki - choroba, kwarantanna czy inny powód do przebywania wyłącznie w domu to trudny czas nie tylko dla malucha, ale też dla rodzica. Oto pomysły na ciekawe zabawy dla dzieci, które na pewno im się spodobają.

Spis treści:

Gra w skojarzenia jest bardzo popularna i nie wymaga większego przygotowania. Dodatkowo jest świetną zabawą zarówno dla małych i dużych. Można więc grać całą rodziną w leniwe niedzielne popołudnie, kiedy pogoda nie zachęca do aktywności poza domem.

Zacznij zabawę z dziećmi, ustawiając odpowiednią kolejność. Uczestnicy mogą usiąść w kółku lub po prostu przy stole czy na kanapie. Następnie zacznij, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko mówi słowo kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz skojarzenia do „gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę.

Dzieci uwielbiają szukać poukrywanych w domu skarbów, dlatego zapewnij im świetną zabawę w domu lub na zewnątrz. Zrobisz to przy niewielkim nakładzie pracy i czasu, a zabawa będzie mogła trwać nawet godzinami.

Na dworze (lub w domu) w różnych miejscach schowaj jakiś przedmiot – może to być coś słodkiego albo drobny prezent. Powiedz: „Idź do przodu, stań, idź w stronę ławki, omiń ją, szukaj na dole....”. Innym poleceniem może być podanie liczby kroków, jakie dziecko ma przejść.

Możesz także urozmaicić grę, posługując się zagadkami, np. "teraz podejdź do czerwonego przedmiotu i obróć się tak, aby widzieć przedmiot zielony, następnie zrób 4 kroki do przodu...", itd. Możesz też pokusić się o proste działania matematyczne - nauka przez zabawę doskonale się sprawdza u dzieci w każdym wieku!

fot. Zabawy dla dzieci w domu i na dworze/Adobe Stock, Gorodenkoff

Planszówki to niezawodny sposób na nudę i ciekawą zabawę z dziećmi w domu. Kochają je młodzi i starsi, a ogromna ilość propozycji w sklepach i w internecie sprawia, że naprawdę jest w czym wybierać. Możecie sięgnąć po klasyczne planszówki dla najmłodszych albo nieco bardziej rozbudowane gry planszowe w typie RPG, z postaciami, zadaniami do wykonania i ciekawymi wyzwaniami. Na luźne popołudnie sprawdzi się też familijna gra imprezowa, zgadywanka lub kalambury.

Gry planszowe niezwykle rozwijają kreatywność, a także uczą maluchy zdrowej rywalizacji. Podczas gry uczestnicy mogą np. wcielać się w określone role i przy okazji świetnie się bawić odgrywaniem scenek.

Aby podarować przy okazji malcowi nieco ruchu, umówcie się, że kto przegra, ten np. rozdaje sztućce do posiłku lub wynosi śmieci.

Skakanie to coś, co dzieci bardzo lubią, ale nie musisz od razu inwestować w trampolinę. Świetną zabawę poprzez aktywność możesz przygotować domowym sposobem. Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków.

Tak samo możesz przygotować skoki przez linkę. Ta zabawa dla dzieci bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Potrzebna jest linka, którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm. Następnie zrób konkurs na ilość przeskoczeń bez dotknięcia linki.

Zabawa w "kto wyżej" to ciekawa forma rywalizacji między maluchami. Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy kolejno podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej jak umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło najwyżej. Maluchy będą zdziwione, dokąd umieją dosięgnąć!

fot. Zabawy z dziećmi w domu/Adobe Stock, leszekglasner

Zabawa w Babę Jagę i Ciuciubabkę prawie każdy rodzic zna ze swojego dzieciństwa. Nie trzeba do tego wielu rekwizytów, a jedynie sporo miejsca w domu.

W zabawie może wziąć udział nawet bardzo dużo osób. Jedna z nich to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce.

Jeśli chodzi o ciuciubabkę, to także świetna zabawa dla całej rodziny. Dziecko, które jest ciuciubabką, stoi w środku koła z zawiązanymi oczami. Maluchy śpiewają znaną piosenkę, a ciuciubabka próbuje ich złapać. Dla lepszego efektu można wcześniej obrócić ciuciubabkę wokół jej osi, aby jeszcze bardziej ją zdezorientować.

Gra w kolory to świetna zabawa orientacyjno-porządkowa dla dzieci. Maluchy mogą rozwijać przy tym swój refleks, celność oraz ogólną orientację.

Dziecko, które na początku poprowadzi zabawę, trzyma piłkę. Pozostałe siadają w szeregu naprzeciw niego. Prowadzący rzuca piłkę po kolei do każdego kolegi, wymieniając przy tym różne kolory. Dzieci łapią i odrzucają piłkę. Nie można jej złapać, gdy rzucający piłkę powie „czarny!”. Zmiana z prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie piłkę, mimo że padło hasło „czarny!”.

Większość rodziców i przedszkolaków zna tę prostą zabawę z rymowanką. Dzieci stają w kółku, trzymając się za ręce. Następnie recytują, cały czas rozszerzając okrąg: „baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no i... bach!”. Na słowo "bach" puszczają ręce i balon pęka.

Jeśli na podłodze jest miękki dywan, maluchy chętnie przewrócą się, niby odrzucone siłą pękającego balonu. To świetna zabawa, uwielbiana przez maluchy.

Zapomniana niegdyś gra w klasy znów wraca do łask i jest świetną zabawą dla małych i dużych. Możesz zorganizować ją na podwórku lub w domu. Narysuj na chodniku lub podłodze kratki do gry w klasy i ponumeruj je do pięciu. Użyj do tego kredy, aby później łatwo móc wyczyścić powierzchnię.

Pokaż dziecku, jak rzucić kamyk na jedną z kratek. Zachęć malca do skakania po kratkach, aż znajdzie się na numerze, na który upadł rzucony przedmiot. Tę kratkę należy omijać. Gra w klasy to świetna zabawa koordynacyjno-ruchowa.

fot. Zabawy z dziećmi/Adobe Stock, New Africa

Głupi Jaś to kolejna stara i dobra propozycja na spędzenie czasu z dzieckiem w domu lub na zewnątrz. Dwie osoby stojące naprzeciw siebie rzucają do siebie piłkę. Trzecia osoba ustawia się twarzą do rzucającego i próbuje przechwycić piłkę. Może to zrobić wtedy, gdy rzut będzie niecelny i piłka upadnie, lub gdy, podskakując wysoko, złapie ją. Kiedy „głupi Jaś” przechwyci piłkę, zamienia się miejscem z dzieckiem, które właśnie rzucało.

To świetna zabawa ruchowo-koordynacyjna, ćwicząca celność i refleks. Pierścienie łatwo zrobisz, wycinając zewnętrzną część papierowych talerzyków i owijając je folią aluminiową. By zrobić Saturna, puszkę po kawie owiń folią, na wierzchu połóż niewielką piłkę. Piłka stanie się Saturnem bez pierścieni. Dzieci kolejno rzucają swoje pierścienie tak, by trafić ich środkiem w piłkę. Każdy, komu się to uda, zdobywa jeden punkt. Wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 10 punktów.

To kolejna gra ruchowa, która ćwiczy celność rzutów i ogólną koordynację, a dodatkowo jest świetnym sposobem na zdrową rywalizację u maluchów.

W kartonie wytnij kilka otworów. Pomaluj go w morskie motywy, a dziury będą imitowały paszcze podwodnych stworów. Maluchy rzucają do dziur piłkami. Wygrywa ten, kto wceluje największą liczbę razy do otworów.

Maluchy uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu oraz wyjścia do miejsc, takich jak park trampolin, basen czy park linowy. Zabawy z dzieckiem na dworze pozwalają rozwijać kondycję malucha i jego ogólną koordynację ruchową, a dodatkowo wspiera odporność. Oto kilka pomysłów na zabawy z dziećmi poza domem:

ścianka wspinaczkowa : w jej trakcie pracuje całe ciało, można się na nią wybrać już od 5 roku życia.

: w jej trakcie pracuje całe ciało, można się na nią wybrać już od 5 roku życia. basen : pływanie doskonali rytm ruchów, koordynację, płynność, gibkość, wytrzymałość oraz mechanikę oddychania.

: pływanie doskonali rytm ruchów, koordynację, płynność, gibkość, wytrzymałość oraz mechanikę oddychania. wrotki i rolki : doskonalą u dziecka koordynację, zwinność, wytrzymałość, kondycję i orientację w przestrzeni.

: doskonalą u dziecka koordynację, zwinność, wytrzymałość, kondycję i orientację w przestrzeni. hulajnoga : świetnie kształtuje koordynację ruchów, współpracę górnej i dolnej części ciała, poczucie równowagi i zaufanie do własnego ciała.

: świetnie kształtuje koordynację ruchów, współpracę górnej i dolnej części ciała, poczucie równowagi i zaufanie do własnego ciała. tor przeszkód: możesz zbudować go z dowolnych elementów.

Na podstawie artykułu zamieszczonego w magazynie „Przedszkolak”. Treść opublikowana pierwotnie 14.06.2012.

