Zmiany natychmiastowe są powierzchowne. Na te zachodzące w głębszych warstwach naskórka czy skóry musisz czekać dłużej. Konieczna jest też dyscyplina i systematyczność – preparaty trzeba stosować regularnie (zgodnie z zaleceniami na opakowaniu).

Dowiedz się, jak długo będziesz czekać, aż zadziała kosmetyk:

Peeling

Zadziała od razu. Drobinki ścierne albo enzymy (w peelingu enzymatycznym) usuwają komórki martwego naskórka zaraz po zastosowaniu kosmetyku. Warstwa starego, ziemistego naskórka znika odsłaniając młodszą, bardziej rozświetloną skórę.

Emolient

Poczekasz 3-5 minut. Tyle potrzebują substancje nawilżające i natłuszczające, aby związać się z naskórkiem. Emolient tworzy niewidzialną warstwę blokującą parowanie wody z głębszych warstw skóry, więc efekt utrzymuje się wiele godzin.

Maseczka

Wymaga 15-20 minut. Składniki odżywcze muszą mieć czas, by przeniknąć przez naskórek i zadziałać na jego głębsze warstwy. Zaraz po zabiegu cera staje się jędrniejsza i jest wyraźnie odświeżona.

Preparat na "ciężkie" nogi

Trzeba go stosować ok. 2 tygodni, aby zauważyć pierwsze efekty. Powoli poprawia krążenie limfy i krwi, wzmacnia naczynia krwionośne. Dzięki ekstraktom roślinnym (z kasztanowca, arniki, aronii, miłorzębu) pomaga drenować limfę, usuwa obrzęki i zapobiega ich powstawaniu. Dodatkowo ujędrnia skórę.

Kosmetyk ujędrniający biust

Efekty stosowania (regularnego, 1-2 razy dziennie) zobaczysz po ok. 4 tygodniach. Tyle trzeba, by skóra zaczęła produkować tkankę kolagenową i elastynę (m.in. dzięki wit. C i E). Siatka tych tkanek odpowiada za jędrność piersi, stanowi ich "rusztowanie" (biust jest zbudowany z gruczołów i tłuszczu, nie ma podtrzymujących mięśni).

Preparat na cellulit

Dopiero po 2 miesiącach będzie widać skutek stosowania. Podczas wcierania w zaatakowane cellulitem partie ciała kosmetyk powoli rozbija złogi tłuszczowe na mniejsze i ułatwia organizmowi usuwanie tłuszczu. Skóra stopniowo staje się bardziej elastyczna i jędrna, znikają wyczuwalne pod dotykiem grudki.

Ewa Adamiak

