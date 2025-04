Ta zdobywająca coraz większą popularność metoda polega na podskórnym podaniu dwutlenku węgla na obszary wymagające regeneracji. Carbo Royal marki Lesthezone to urządzenie najnowszej generacji, dzięki któremu zabieg jest skuteczny, precyzyjny i w pełni bezpieczny.

Reklama

Dobroczynne właściwości dwutlenku węgla znane są już od ponad 80 lat. W latach 30. francuscy kardiolodzy zalecali pacjentom z chorobami krążenia kąpiele w wodzie nasyconej CO2. Z czasem zauważono, że poprawia on też wygląd skóry i w latach 90. zaczęto go podawać podskórnie i wykorzystywać w zabiegach medycyny estetycznej. Zabiegi te nie zdobyły jednak większej popularności ze względu na bolesność techniki podawania gazu do organizmu. Przełomem było wprowadzenie na rynek nowoczesnego urządzenia Carboxytherapy, opartego na innowacyjnej bezbolesnej metodzie podawania dwutlenku węgla. Jego skuteczność i bezpieczeństwo działania są potwierdzone licznymi badaniami. W Brazylii, gdzie wykonuje się wiele operacji plastycznych, technika ta wspomaga zabiegi liftingu skóry, a nawet liposukcji, a stosowana jako samodzielna terapia daje efekty porównywalne do tych osiągniętych za pomocą koktajli do mezoterapii.



Na czym polega zabieg?

"Ta prosta i skuteczna metoda poprawy wyglądu skóry polega na podskórnym podaniu dwutlenku węgla na obszary wymagające leczenia i odbudowy" – tłumaczy Klaudia Butkiewicz, główny kosmetolog Kliniki La Perla, w której można poddać się zabiegowi. Zabiegi należy podzielić na dwa rodzaje: takie, które służą odmładzadzaniu skóry i jej liftingowaniu, oraz takie, które redukują cellulit, czyli komórki tłuszczowe położone płytko pod skórą. Tutaj CO2 rozbija mechanicznie złogi tłuszczowe i silnie rozszerza naczynia krwionośne, stymulując metabolizm tłuszczu. Pobudza też krążenie, co oznacza więcej tlenu i substancji odżywczych dla skóry oraz zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jej jędrność. Obszar podany zabiegowi nie tylko ulega wyszczupleniu i wygładzeniu, ale również poprawie ulega jakość skóry, która wyraźnie się zagęszcza. Działanie CO2 na twarz, szyję czy dłonie jest bardzo podobne, efekt liftingu uzyskuje się dzięki zwiększeniu produkcji kolagenu i elastyny. Karboksyterapia to jedyna na świecie metoda o wielokierunkowym działaniu wywołująca szereg powiązanych ze sobą fizjologicznych reakcji, kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Efekty zabiegu

Uważa się, że karboksyterapia to obecnie jedna z najlepszych metod redukcji cellulitu oraz mezoterapii skóry w celu jej zagęszczenia. Świetnie sprawdza się też w modelowaniu ciała, poprawia napięcie skóry brzucha, ramion, ud, piersi (np. po ciąży lub odchudzaniu), wygładza blizny i rozstępy. Stosując karboksyterapię na twarz, dążymy do wygładzenia zmarszczek i uniesienia opadających powiek. Dodatkowo redukuje obrzęki i zasinienia wokół oczu.

Zabieg trwa ok. 30 minut. Nie wymaga znieczulenia jednak może wywoływać dyskomfort. Od razu po nim można wrócić do codziennych zajęć, mogą jednak wystąpić delikatne obrzęki lub zasinienia. Najlepsze efekty uzyskuje się, robiąc serię 6-12 zabiegów co 7-10 dni.

Karboksyterapię można wykonać w Klinice La Perla – tylko we wrześniu w promocyjnej cenie 100 zł za 1 zabieg!

Warszawa – ul. Wilcza 22a | al. Witosa (CH Panorama)

Kraków – Holiday Inn, Wielopole 4

Reklama

Infolinia – 784 066 278

Więcej informacji o zabiegu: www.klinkalaperla.pl