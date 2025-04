Badania wykluczyły możliwość wnikania SARS-CoV-19 do żywności, ale dezynfekcja produktów jest jednym ze sposobów na ograniczenie ryzyka transmisji koronawirusa. Jego cząsteczki mogą znaleźć się na powierzchni produktów spożywczych i czekają, aż ktoś weźmie karton mleka do rąk, a potem rękę zbliży do ust.

Jak dezynfekować produkty spożywcze?

Z oczywistych względów nie przeciera się roztworami alkoholowymi żywności - owoców, warzyw czy np. kartonu mleka. Warto zastosować się do wytycznych WHO oraz postępować z rozwagą - zakupy w dobie epidemii powinnaś robić jak najrzadziej, w maseczce oraz rękawiczkach zwracając szczególną uwagę na poprawne zakładanie i zdejmowanie rękawiczek. Na zdolności wirusa do przetrwania wpływa m.in. temperatura otoczenia i wilgotność powietrza.

Żywność nie jest bezpośrednim zagrożeniem i nie powoduje zakażenia koronawirusem, ale spokojnie może przetrwać na powierzchni produktów spożywczych. W celu dezynfekcji żywności zaleca się jej mycie oraz poddawanie obróbce termicznej w wysokiej temperaturze.

Ponadto zalecamy:

Wybieraj w sklepie produkty zafoliowane, ale zakupy pasuj do własnej, najlepiej nieplastikowej torby.

Po powrocie do domu możesz zdezynfekować produkty: przetrzyj plastikowe i kartonowe pojemniki domowym płynem do dezynfekcji.

Nie zapominaj, by poprawnie myć ręce przed i po każdym kontakcie z żywnością.

Produkty spożywcze myj gorącą wodą (np. ziemniaki).

Żywność pakowaną próżniowo przemywaj gorącą wodą.

Nie wkładaj do lodówki nieumytych warzyw ani owoców - wilgoć i niska temperatura to wymarzone środowisko dla koronawirusa.

Pieczywo możesz wstawić do mikrofalówki.

Owoce o grubej skórce (pomarańcze, cytryny, ale też np. jabłka i banany) oraz jajka sparz wrzątkiem.

Potrawy gotuj min. 30 minut w temp. 70°C.

w temp. 70°C. Mięso nie może być surowe czy nie dopieczone: konieczne jest poddanie go obróbce cieplnej.

Po wypakowaniu zakupów pamiętaj o dezynfekcji szafek i blatów kuchennych.

Według aktualnych dostępnych badań koronawirus może przeżyć:

na stali - 48 godzin,

na plastiku - 48 godzin (lub więcej),

na papierze i kartonie - do 24 godzin,

na miedzi - max. 4 godziny,

na powierzchniach drewnianych, laminacie itp. - do ok. 3 godzin.

