Urodzona we Włoszech absolwentka School of Modern Arts w Nowym Jorku i California Art Institute w Los Angeles Iris Nesher, od lat mieszka i pracuje w Izraelu i to właśnie z tym krajem jest najbardziej związana. 27 października odwiedziła Polskę podczas Krakowskich Targów Książki i zaprezentowała swoje prace. Są wymowne, proste, sensualne.

Swój talent do fotografii odkryła będąc nastolatką, lecz jak sama twierdzi "talent to dar, który można zmarnować lub zacząć na nim budować swój świat". Świat, który musiała opuścić na dwa lata, w czasie których, odbywała obowiązkową w Izraelu służbę wojskową. To doświadczenie spowodowało jednak, że podjęła decyzję, aby nigdy więcej nie robić w życiu tego, co jej nie interesuje. "In the Dark Rooms" [tłum. "W ciemnych pokojach"] to fotografie kobiet, pochodzących z różnych krajów, o różnych korzeniach, poglądach, wywodzących się z różnych kręgów kulturowych i religijnych. W jakim celu?

- Słowo feminizm nabiera nowego znaczenia. Kobiety zmieniają świat, zmieniają siebie, są coraz bardziej świadome swoich wartości i dlatego są dla mnie ważne tłumaczy Iris Nesher, izraelska artystka-fotograf, autorka wystawy "In the Dark Rooms"

Bliskie spotkania w ciemnych pokojach

Wszystkie bohaterki zdjęć są pisarkami, poetkami, autorkami scenariuszy. Każda z nich została poproszona o podpisanie zdjęcia jednym słowem lub zdaniem, które najlepiej określi moment w ich życiu. To pozwala nam na chwilę zatrzymać się i zastanowić - jakim słowem określiłabyś swoje życie w tej chwili? Każde ze zdjęć to intymny obraz, na którym widać zatrzymane emocje.

- Zawsze przed sesją rozmawiam z moimi bohaterkami, o ich życiu, doświadczeniach czy cielesności. W każdej z nich muszę się zakochać, tylko tak mogę zbudować poczucie bliskości - mówi Iris. - To otwarcie się, wyjawienie tajemnicy, nadaje sens moim zdjęciom. Zdarzało się, że po sesji bohaterki dochodziły do wniosku, że to co chciały wcześniej przekazać przestaje być dla nich prawdziwe - tłumaczy artystka.

Przykład? Sarah Blau, w swoim portrecie nawiązała do legendy o Golemie i wsuwaniu mu pod język zapisanych życzeń. Dla niej była to prośba, aby przestać kłamać. Po skończeniu zdjęć Sarah powiedziała, że jednak kłamstwo w życiu jest niezbędne, chociażby po to, by nie ranić najbliższych. Stąd powstał tytuł zdjęcia "Każdy z nas przecenia prawdę".

Iris Nesher ze swoimi pracami odwiedziła już wiele krajów na całym świecie. Życie artysty wydaje się być niekończącą podróżą i szukaniem inspiracji.

- To wielkie szczęście - mówi - mogę robić w życiu to, co kocham i to jest dla mnie najważniejsze - podsumowuje swoje osiągnięcia.

Alona Kimhi, Język

Sahra Blau, Koniec z kłamstwem

Nano Shabtai, Stosunek seksualny nie jest banalną rzeczą

Ronit Matalonm, I potem

Raida Adon, Delikatny

Wystawa "In the Dark Rooms" zostanie pokazana w ramach 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie podczas, których Izrael jest Gościem Honorowym. Organizatorem wystawy są Ambasada Izraela oraz Żydowskie Muzeum Galicja.

