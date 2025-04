1. Dorzuć skarpetkę w trakcie prania. Teraz jest to możliwe. Pojawiła się bowiem pralka (AddWash), która w górnej części drzwi ma dodatkowy otwór. Można włożyć przez niego do bębna zapomniany sweter czy bluzkę i to w dowolnym momencie cyklu prania. To rozwiązanie daje też możliwość dołożenia do pralki upranych ręcznie delikatnych sztuk odzieży, po to, by dobrze je odwirować.

Reklama

2. Zaparz kawę przez telefon. Powstaje coraz więcej aplikacji, które pozwalają zarządzać sprzętami agd na odległość, za pośrednictwem tabletu czy smartfona. Ostatnio dołączyły do nich ekspresy ciśnieniowe (GranBaristo Avanti, Prima Donna Elite). Już w drodze do domu możesz nastawić urządzenie i precyzyjnie wybrać rodzaj napoju (capuccino, latte, esspreso oraz szesnaście innych), a także jego temperaturę, moc, aromat, a nawet wysokość pianki mlecznej. Każdy domownik może zapisać w urządzeniu swoje preferencje, a także upodobania gości.

3. Ciszej coraz ciszej. Ten, kto ma stary typ odkurzacza dobrze wie, ile hałasu robi to urządzenie. Nowoczesne sprzęty (UltraSilencer Zen) wydają dźwięki o mocy zaledwie 58 decybeli. To tyle, co cicha rozmowa. Przy odkurzaniu można swobodnie słuchać radia czy oglądać telewizję. Coraz ciszej pracują też zmywarki, lodówki, okapy. To szczególnie ważne, w otwartej kuchni.

4. Gdy masz problemy ze wzrokiem. Producenci zaczynają brać pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych. Pojawiły się na rynku nakładki na panele sterujące pralek i mikrofalówek (Whirpool). Umieszczone na nich wypustki pomagają ustawić pokrętło na właściwym programie.

Reklama

Małgorzata Świgoń "Przyjaciółka"