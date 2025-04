Pewnie używasz swojej mikrofalówki do szybkiego podgrzewania potraw, a niekiedy również do rozmrażania. Do czego jeszcze może się przydać? Możesz być odrobinę zaskoczona...

1. Do suszenia grzybów, grzanek i ziół

Zawsze suszysz na zimę grzyby i zioła? Możesz to zrobić dużo szybciej niż zwykle! Ułóż produkt na talerzyku i podgrzewaj przez 2 minuty. Jeśli żywność nie jest jeszcze wysuszona, proces powtarzaj. Nie wyciągaj jedzenia z mikrofalówki od razu po wysuszeniu!

2. Do łatwiejszego usuwania skórek

Obieranie ze skórki może być naprawdę żmudnym i denerwującym zajęciem - zwłaszcza w przypadku pomidorów, migdałów lub orzechów laskowych. Istnieje na to proste rozwiązanie! Wystarczy przez minutę podgrzewać dany produkt w mikrofalówce, a zdjęcie skórki stanie się o wiele łatwiejsze.

3. Do odkażania

Żeby pozbawić zarazków np. deskę do krojenia, gąbkę do mycia lub gąbkę do naczyń, naczynia, nie musisz stosować skomplikowanych metod dezynfekcji. Wystarczy umieścić przedmiot w mikrofalówce i podgrzewać 2-3 minuty, a wszystkie bakterie znikną!

4. Do wzmacniania aromatu

Jeśli zbyt długo przechowywałaś przyprawy w otwartym opakowaniu i z tego powodu odrobinę zwietrzały lub straciły swoją charakterystyczną woń, podgrzewaj je (oczywiście wysypane na talerzyk) przez 45 sekund - dzięki temu odzyskają piękny aromat!

5. Do zrobienia szybkiego ciasta

Może to brzmieć niedorzecznie, ale szybkie ciasto z mikrofali przygotujesz dosłownie w kilka minut. Wystarczą do tego:

3 łyżki cukru,

3 łyżki mleka,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

3 łyżki oleju,

3 łyżki mąki,

3,5 łyżki kakao,

jajko.

Wszystkie składniki należy dobrze wymieszać w kubki i piec w mikrofalówce, aż ciasto wyrośnie. Po wyrośnięciu wyłącz kuchenkę, ale nie wyjmuj z niej deseru przez około 3-4 minuty.

