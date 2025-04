Na nic zdały się próby dyskredytacji Jurka Owsiaka i WOŚP. W zasadzie obróciły się przeciwko spekulantom. Dlaczego? Po północy poinformowano, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała już w tym roku dokładnie 81 423 542 zł!

Rok temu, kilka godzin po zakończeniu zbiórki, na koncie WOŚP było 20 mln zł mniej. Zorganizowany w ostatnią niedzielę 26. finał WOŚP może okazać się rekordowy pod względem zebranych do puszek pieniędzy. W ubiegłym roku, po łącznym podliczeniu licytacji, udało się zebrać w sumie zawrotną kwotę ponad 100 milionów złotych. Jak będzie w tym roku?

Ile zebrał WOŚP w 2017 roku?

Rekordowy 26. Finał WOŚP

W tym roku Polacy wrzucali o wiele więcej do puszek. W nocy przedstawiciele WOŚP poinformowali, że zebrana kwota będzie oscylowała wokół 81 milionów złotych. Ostateczny wynik 26. finału będzie wyższy, bo wciąż zliczane są pieniądze z dodatkowych akcji związanych z WOŚP. Celebryci wystawiają swoje pamiątki, artyści - dzieła, a zwykli ludzie - co tylko mogą i pragną. Ostateczna kwota będzie podana za kilka tygodni.

13 aukcji WOŚP, w których warto wziąć udział. Czas leci, spieszcie się!

Ile na WOŚP zarabia Owsiak?

Polacy chętnie spacerują z serduszkami na piersiach i czapkach, dumnie pokazując, że wspierają charytatywną inicjatywę. WOŚP jednak nieustannie znajduje się pod presją i mierzy się z oskarżeniami o finansowe machlojki. Paradoksalnie ta nagonka na Jerzego Owsiaka powoduje, że fundacja wyjątkowo precyzyjne spowiada się z każdej wydanej złotówki. Nie ma mowy o błędach w rachunkach czy fałszowaniu liczb. Z każdej podarowanej złotówki ubywa 8 groszy, co ma na celu pokrycie kosztów administracyjnych. Dla porównania, przeciwstawiana WOŚP-owi Fundacja Caritas przekazuje około 16 groszy z każdej złotówki na cele utrzymania organizacji. Liczby mówią same za siebie, a Owsiak udowadnia, że ceni każdy grosz.

W 2017 roku WOŚP podał, że zatrudnia 22 osoby w administracji oraz biurze, a 10 osób to pracownicy medyczni. Łączny koszt ich utrzymania to 2,8 mln. Co w przybliżeniu daje kwotę niecałych 4 tys. złotych pensji miesięcznie netto. To dużo czy mało? Pamiętajmy, że wolontariat wolontariatem, ale z czegoś żyć trzeba.

Ponadto, zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych środki zebrane w ramach zbiórki w całości muszą być przeznaczone na cele (w tym roku dla noworodków) ustalone przed finałem. Całość kosztów organizacji imprez Finału pokrywają sponsorzy. Ich wkład to dokładnie 6,5 mln złotych, a pieniądze z puszek idą na szczytny cel, a nie opłacenie fajerwerków.

Ile uzbierał sztab Polki.pl i Mamo to ja?

W tym roku po raz kolejny Magda Klimkowska, redaktorka naczelna Polki.pl przewodniczyła zaangażowanej grupie wolontariuszy. Sztab nr 3695 uzbierał 110 tysięcy złotych! W siedzibie Edipresse przy Wiejskiej 19 w Warszawie każdy mógł liczyć na kubek ciepłej herbaty czy pyszny sok! Gratulacje!

