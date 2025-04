Te zdjęcia są przykładem, że można uchwycić prawdziwy obraz matki, kobiety, której ciało naturalnie zmieniło się po ciąży i urodzeniu dziecka, ale bez epatowania zbliżeniami na rozciągniętą skórę czy obolałe piersi.

Amerykańska fotografka Jade Beall chce udowodnić, że w naturalnym wyglądzie matek kryje się prawdziwe piękno. Jej prace nie przechodzą bez echa, doceniają je na międzynarodowych portalach fotograficznych i w światowych mediach.

Jade Beall wydała też album – „The Bodies of Mothers”, w którym artystka zgromadziła zdjęcia pięknych kobiet-matek, które są dumne i pewne siebie, choć daleko im do rozmiaru 36 czy 38, a ich ciało nie jest takie jak przed ciążą.

My do naszej galerii wybrałyśmy zdjęcia przedstawiające matki karmiące piersią. Będziecie poruszone!

