Paryż, Grand Palais - jeden z najbardziej ekskluzywnych i pięknych budynków miasta (to tam, w czasie paryskiego tygodnia mody swoje pokazy ma Chanel!), tłumy dziennikarzy z całego świata, setki kamer, aktorów i wielkie napięcie - Huawei pokazuje swoje najnowsze modele P20 i P20 Pro.

Prezentacja, cóż bardzo długa i pełna (zapewne ważnych) danych technicznych. Nowe technologie, wielkości matryc, procesory to nie jest coś, co jakoś szczególnie mnie kręci. Rozumiecie mnie, prawda? Co zapamiętałam z prezentacji? Trzy rzeczy.

Huawei P20 i Huawei P20 Pro w naprawdę wielu aspektach jest ponoć lepszy od najnowszych modeli iPhone i Samsunga

stworzony we współpracy z legendarną marką fotograficzną Fotografka mody, która robiła m.in. kampanie reklamowe dla największych modowych marek (np. Gucci) zrobiła przepiękne zdjęcia smartfonem Huawei P20Pro (uliczne zdjęcia w Paryżu i zdjęcia modowe w studiu).

Taki był przekaz. Ale czy to możliwe? Ja, podobnie, jak większość dziennikarzy na sali, byłam… sceptyczna. Takie zdjęcia? Taka różnica między zdjęciami robionymi najnowszym iPhonemX a Huawei P20 Pro? Czy to nie przesada?

Huawei P20 i P20Pro ma aparat z trzema obiektywami Leica



Okazuje, że się na prezentacji nie koloryzowali. Nowym smartfonem Huawei P20 Pro można naprawdę robić niezwykłe zdjęcia! I naprawdę są dużo lepsze niż wykonywane w tych samych warunkach, smartfonami konkurencji! Ale to nie wszystko! Ten smartfon w nocy robi niezwykle dobre zdjęcia! Oto dowód.

Jak to możliwe? Huawei P20 Pro wyposażono w potrójny aparat, stworzony we współpracy z Leica. Aparat składa się z obiektywu RGB 40 Mpx, obiektywu monochromatycznego 20 Mpx oraz obiektywu 8 Mpx z teleobiektywem. Aparat wyposażony jest również w procesor przetwarzania obrazu (ISP) i czujnik temperatury barwowej, poprawiający odwzorowanie kolorów. Dzięki przysłonom f/1,8, f/1,6 i f/2,4, aparat pozwala uchwycić szczegóły, sprawiając, że zdjęcia są wyraziste i perfekcyjnie ostre.

Model Huawei P20 Pro został wyposażony w nowy obiektyw Leica VARIO-SUMMILUX z 3-krotnym zoomem, który umożliwia wykonywanie zdjęć z 5-krotnym zoomem hybrydowym bez utraty jakości, a także w bardzo czuły sensor obrazu 1/1,7 cala (ok. 7,76 mm x 5,82 mm) do wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu. Jego czułość wynosi do 3 200 ISO.

Ile kosztuje Huawei P20 i P20Pro?



Za Huaweia P20 Pro zapłacimy 3499 zł, a za Huawei P20 - 2699 zł. Dla porównania ceny iPhone X zaczynają się od 5 tys. Samsung Galaxy S9 jest tylko nieco droższy od Huaweia - ceny zaczynają się od 3599 zł.

Mniejszy model P20 ma ekran 5,8 cala z matrycą RGBW i rozdzielczością 2240x1080 pikseli. Nieco większy P20 Pro ma tą samą rozdzielczość, ale nieco większy ekran - 6,1 cala. 7. Oba modele zaopatrzono w wytrzymałe baterie - 3400 mAh w wersji P20 i 4000 mAh dla pro. Posiadają system szybkiego ładowania.

Gal Gadot i Rober Lewandowski razem w kampanii Huaweii P20 i P20Pro w Polsce



Gal Gadot, izraelska aktorka znana na świecie z roli Wonder Woman w hollywoodzkiej produkcji, i Robert Lewandowski, kapitan polskiej reprezentacji i ambasador Huawei w Polsce, wspólnie promują najnowszy smartfon Huawei P20 Pro.

Gadot i Lewandowski są uosobieniem filozofii Huawei wyrażonej hasłem „Make it possible”. Oboje dzięki uporowi i ambicji osiągnęli szczyty w swoich profesjach.

Gadot w krótkim czasie podbiła Hollywood, pokonując drogę z rodzinnego Izraela do stolicy światowego kina, Los Angeles. Lewandowski stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata – konsekwentnie budował swoją karierę i jest dowodem na to, że droga z niewielkiego Zniczu Pruszków do najlepszych klubów piłkarskich świata jest możliwa!

