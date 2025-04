Okazuje się, że przepis na sukces tkwi w przemyślanej strategii i słuchaniu potrzeb klienta, który w dyskoncie chce kupić nie tylko artykuły pierwszej potrzeby, jak mąka i cukier. Od niedawna Lidl wprowadził sprzedaż wycieczek zagranicznych i krajowych, a 18 września do wszystkich sklepów w Polsce trafi kolekcja „Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City”.

Przybyłyśmy, porozmawiałyśmy, KUPIMY

Słowem wstępu: kolekcja „Heidi & City” dla Lidla to pierwsze tak duże przedsięwzięcie realizowane ze światowym rozmachem. Premiera kolekcji odbyła się w Nowym Jorku podczas New York Fashion Week, na którym byłyśmy również i my. Podczas show w Nowym Jorku, Lidl i Heidi Klum po raz pierwszy publicznie zaprezentowali całą swoją kolekcję „Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City”. Zamiast klasycznego wybiegu, Lidl stworzył scenę w postaci interaktywnego supermarketu. Przeniesiono sklepowy anturaż na wybieg, nie chcąc tracić na charakterze firmy i podkreślając unikatowość tej kolaboracji.

Podczas dwugodzinnego show Heidi Klum, wspólnie z 35 modelkami, zaprezentowała komplet ponad 80 ubrań i dodatków: od botków w panterkę, bluz z kapturem. przez cekinowe bomberki, po skórzane kurtki i torebki. Nie da się ukryć, że dominantą kolekcji jest odważny i drapieżny panterkowy wzór oraz kobalt. Różnorodne stylizacje modelek pokazały wiele wariantów i sposobów łączenia ze sobą poszczególnych części kolekcji. To również cecha „Esmara by Heidi Klum”: mieszaj, łącz, baw się trendami. Ale jest coś, co szczególnie wyróżnia całe przedsięwzięcie.

Po pierwsze jakość i standardy pracy

W obecnych czasach można wciąż mówić o złych praktykach w odzieżowym biznesie, jak nieświadomości konsumentów.

W Lidlu nie spotkamy się z polityką wyzysku, ani szkodliwymi barwnikami oddziałującymi na skórę. - Wszystkie produkty podlegają kontroli jakości. Już przed samym procesem produkcji, jak i cały czas w jej trakcie, dokładnie sprawdzamy materiały, warunki pracy, standardy produkcji. Wszystko musi odpowiadać przyjętym wymogom i są to bardzo restrykcyjne zasady - mówiła mi Aleksandra Robaszkiewicz, PR Manager Lidl Polska. Sama koncepcja opiera się na założeniu, że podczas zakupów spożywczych przy okazji uda się kupić kluczowe elementy damskiej garderoby i to w świetnych cenach.

#LETSWOW, czyli czuj się świetnie w tym, co masz na sobie



Heidi Klum, wbrew pozorom, nie jest jedynie twarzą kolekcji. Projektowała ją z myślą o współczesnych potrzebach kobiet i o modzie, która ma służyć każdej z nich - Europejce czy Amerykance - i to w każdym rozmiarze. Nastolatce, matce, kobiecie wysokiej, jak i plus size. Marzyła jej się moda w dobrej cenie i aby trendy high fashion były dostępne na wyciągnięcie ręki ,a każda z kobiet mogła powiedzieć swojemu odbiciu w lustrze „WOW!”. Koncepcja odpowiada potrzebom codziennym: w co ubrać się do pracy? Czego potrzebuję na weekendowy wyjazd? W czym będzie mi wygodnie na spacerze z dzieckiem? Obcasy? Owszem, ale nie na 15-centymetrowej szpilce. Spódnica? Tak, ale nie taka, która ogranicza ruchy.

Wyobraź sobie, że jadę na tydzień, np. do Paryża. Czego potrzebuję? Potrzebuję ładnej sukienki, czarnych czółenek, wygodnych i dobrze leżących dżinsów, skórzanej ramoneski, jakiejś marynarki, jeśli nie całego garnituru. Przyda się też wygodna bluza i buty sportowe. I to wszystko. Jestem gotowa - Heidi podczas konferencji prasowej.

Ubierz się jak Heidi za 260 złotych

Rzeczywiście, rozmiary bluz, spodni czy naszego hitu - kombinezonu - mieszczą się w przedziale od rozmiaru 34 do 44. Cenowo nie można nic im zarzucić - najdroższa rzecz, czyli zamszowa ramoneska, to koszt 229 zł. Czy da się zarobić na produktach w tak niskiej cenie, a wciąż dobrych jakościowo?

Sekret tkwi w produkcji na masową skalę (kolekcja trafi do 28 krajów) i podejściu marki Lidl. Dlatego chciałam współpracować właśnie z nimi - ze względu na zasady, jakość i to, że pod względem biznesowym w dziedzinie sieci dyskontów są numerem cztery na świecie - przekonuje Heidi.

Na konferencji prasowej Heidi Klum pojawiła się w dżinsach, delikatnej bluzce ze wstążką i cekinowej marynarce. Dobrała do tego klasyczne czarne szpilki z lidlowskiej linii. Policzyła razem z nami: miała na sobie tylko 65 euro, co w przeliczeniu na polskie realia daje wynik około 260 złotych.

Sukienka wieczorowa za ok 60 złotych, trencz czy marynarka nie przekraczające 100 złotych? Każdy skusi się na podobną okazję, więc lepiej być czujnym i szybkim: kolekcja „Esmara by Heidi Klum: Heidi & City” wchodzi do sklepów 18 września. Jesteśmy pewne, że znajdziecie w niej coś dla siebie! Nasze typy poznacie już niebawem.

