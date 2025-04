Święta to czas, który warto przeżyć z bliskimi, którym na co dzień dobrze życzymy, jednak to w tym magicznym czasie składamy sobie życzenia od serca i dzielimy dobrym słowem.

Gwiazdy filmu „Narzeczony na niby” składają życzenia

Julia Kamińska, kiedyś rozbrajająca szczerością w serialu Brzydula, teraz olśniewa w najbardziej romantycznej komedii tej zimy i wciąż ujmuje szczerością. Partnerują jej najpopularniejsze gwiazdy polskiego kina: Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Stramowski, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Mikołaj Roznerski i Sonia Bohosiewicz. Gwiazdy postanowiły podzielić się dobrą energią z potencjalnymi widzami w wyjątkowym materiale wideo z życzeniami. Obejrzyjcie do końca!

Narzeczony na niby przypadnie do gustu tym, którzy choć raz zakochali się w niewłaściwej osobie oraz tym, którzy wierzą, że o prawdziwą miłość warto walczyć - nawet jeśli zaczyna się mocno niefortunnie.

O czym jest film „Narzeczony na niby”?

Karina (Julia Kamińska) próbuje z całych sił stworzyć pierwszy (tym razem) szczęśliwy związek. Jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno kłamstewko zamieni jej uporządkowane życie w emocjonalny rollercoaster. Szybko okazuje się, że każdy z bohaterów ma coś do ukrycia.

Czego zatem życzą nam filmowe gwiazdy? Obejrzyjcie wideo do końca i zainspirujcie się życzeniami od serca :)

