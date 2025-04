Jedne nas poruszały, inne przejmowały i czytaliśmy je z wypiekami na twarzy, a jeszcze inne bawiły i chcieliśmy tylko więcej. Google podsumował rok 2017 pod kątem haseł wpisywanych w wyszukiwarce.

To, co wpisujemy w okienko wyszukiwarki, mówi o nas więcej, niż ubranie, makijaż, zainteresowania czy wykształcenie. Google filtruje nas każdego dnia i skanuje nasze wybory oraz obawy. Internauci na całym świecie szukali przyczyn burzy i ich lokalizacji, interesowali się konfliktami zbrojnymi, popularnymi serialami na Netflixie oraz wyborami prezydenckimi we Francji.

Światowa lista haseł o największej popularności w Google w 2017 roku

Hurricane Irma iPhone 8 iPhone X Matt Lauer Meghan Markle 13 Reasons Why Tom Petty Fidget Spinner Chester Bennington India National Cricket Team

"Ucho Prezesa", przepisy na grzyby, Magdalena Żuk, zabawka fidget spinner i San Escobar - to hasła, które w 2017 roku najbardziej zyskiwały na popularności w wyszukiwarce Google. Internetowy gigant ogłosił 13 grudnia, czego Polacy szukali w sieci w tym roku. Dzień wcześniej wypuścił tradycyjnie wideo, które podsumowuje rok w wyszukiwarce 2017 dla całego świata. Gorączkowo szukaliśmy także wysokości opłat za przegląd samochodu i przyczyn wzrostu cen za masło.

Hasła najszybciej zyskujące na popularności w 2017 roku

Magdalena Żuk Zbigniew Wodecki Ucho Prezesa Losowanie Mistrzostw Świata 2018 Miss Polski 2017 Miss Supranational 2017 Eurowizja 2017 Skoki narciarskie 2017 San Escobar Ciemniejsza strona Greya

Zestawienie Google pokazuje, na jakie pytania najczęściej szukamy odpowiedzi.

Jak...?

Jak suszyć grzyby? Jak sprawdzić czy numer jest zarejestrowany? Jak mrozić grzyby? Jak zrobić kwiatka na FB? Jak marynować grzyby? Jak wypełnić wniosek o 500 plus? Jak nazywa się doba marsjańska? Jak sprawdzić punkty karne? Jak przyrządzić kanie? Jak długo gotować grzyby?

oraz nurtują nas kwestie, gdzie...

Gdzie jest burza? Gdzie sprawdzić wyniki matur? Gdzie boli trzustka? Gdzie kupić fidget spinner? Gdzie na grzyby?

I dlaczego...

Dlaczego nie ma Na dobre i na złe? Dlaczego masło drożeje? Dlaczego kompost jest zaliczany do nawozów naturalnych? Dlaczego Zabłocki na mydle? Dlaczego pustynia Atakama uznawana jest za najbardziej suchą na Ziemi?

Oraz co to jest...

Co to jest spinner? Co to jest mechanizm z Antykithiry? Co to jest pangolin? Co to jest lulo? Co to jest sylaba?

I ile kosztuje...

Ile kosztuje przegląd samochodu?

Ile kosztuje paszport?

Ile kosztuje przerejestrowanie auta?

Ile kosztuje m3 gazu?

Ile kosztuje 1 kwh?

Czy któreś z haseł i wy wpisywałyście w okienko wyszukiwarki?

Rok 2016 oczami wyszukiwarki Google