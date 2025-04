Mrożenie grzybów jest mniej popularne od ich suszenia, ponieważ ten drugi proces wydobywa mocniejszy aromat z niektórych gatunków grzybów i świetnie pasuje do wielu jesienno-zimowych potraw. Jednak jeśli marzą ci się świeże grzyby w środku zimy, warto pomyśleć wcześniej o ich zamrożeniu. Jak się za to zabrać? Oto kilka wskazówek!

Czy grzyby trzeba myć przed mrożeniem? Nie ma takiej potrzeby, jeśli nie są mocno zabrudzone. Przed mrożeniem grzyby wystarczy delikatnie oczyścić, omiatając miękką szczoteczką lub czystym pędzelkiem. Możesz też delikatnie oskrobać je, aby pozbyć się resztek ziemi.

W razie potrzeby grzyby można umyć, ale wówczas musisz je bardzo dokładnie wysuszyć. Jeśli włożysz do zamrażalnika mokre lub wilgotne grzyby, mogą zrobić się gumowate i niesmaczne.

Lepiej wybierać do mrożenia zwarte, młode i zdrowe grzyby. Przed mrożeniem wszystkie okazy trzeba dobrze przejrzeć, tak by nie było w nich robaków. Te lekko uszkodzone lub starsze lepiej wykorzystaj od razu, np. do risotto z grzybami leśnymi czy aromatycznego sosu.

fot. Jak mrozić grzyby/Adobe Stock, san_ta

Grzyby lepiej pokroić przed mrożeniem - później wyjmiesz je i przyrządzisz od razu, bez rozmrażania. Głęboko zamrożone grzyby wrzucaj bezpośrednio na patelnię.

Najlepiej mrozi się grzyby surowe, choć można je też wcześniej poddać blanszowaniu. Grzyby zmniejszą wówczas swoją objętość i zaoszczędzisz sporo miejsca, ale niestety obniżysz ich jakość i walory smakowo-zapachowe. Blanszowanie grzybów jest dobrym pomysłem szczególnie wtedy, gdy nie możesz od razu na świeżo ich zamrozić. Możesz też mrozić gotowane grzyby, ale musisz je dobrze osuszyć i wystudzić.

Większość jadalnych grzybów jest trująca na surowo, dlatego wszystkie grzyby powinno się gotować co najmniej 10-15 minut. Mrozić można również grzyby podsmażone, a także gotowe potrawy z grzybów, takie jak sos. Pamiętaj jednak, aby umieścić je w szczelnych pojemnikach.

Odpowiednia obróbka świeżo zebranych grzybów tuż przed mrożeniem zapobiegnie przykrej goryczy. Bardzo często gorzki smak usuniesz poprzez zblanszowanie grzybów przed mrożeniem.

W szczególności popularne rydze i kurki (pieprzniki jadalne) należy krótko obgotować, aby zapobiec gorzkiemu smakowi tuż po odmrożeniu.

Grzyby można mrozić i przechowywać w zwykłej domowej zamrażarce, koniecznie w temperaturze co najmniej -18 °C. Niektóre zamrażalniki mają na drzwiczkach instrukcję oraz informacje o temperaturze każdej szuflady oraz produktów, które można w każdej z nich przechowywać. Grzyby można mrozić zarówno w woreczkach foliowych, jak i w pojemnikach.

Przydatność mrożonych grzybów do spożycia to 6 miesięcy. Absolutnie nie można ponownie mrozić grzybów, które już zostały wyjęte z zamrażarki. Białko grzybów rozkłada się szybko, a ponowne zamrożenie może spowodować ostre zatrucia pokarmowe. Dotyczy to także mrożenia mięs oraz innych produktów spożywczych.

fot. Mrożenie grzybów/Adobe Stock, photosiber

W zasadzie wszystkie gatunki grzybów można zamrozić, zwróć jednak uwagę na te gatunki:

galaretka kolczastego,

płomykowca galaretowatego,

purchawicy olbrzymiej.

Galaretek kolczasty właściwie nie jest zbierany w Polsce, bo istnieje duże ryzyko zarażenia się tasiemcem. Jaja bąblowca wielojamowego często znajduje się na jego kapeluszach. Tych trzech gatunków lepiej nie wkładaj do zamrażarki, a przed ich zebraniem upewnij się, że to na pewno one. Możesz skorzystać z aplikacji do rozpoznawania grzybów lub zanieść zebrane okazy do sanepidu.

