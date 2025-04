Coraz śmielej mówi się o tym, że pokłosie pandemii koronawirusa będziemy odczuwać jeszcze bardzo długo - i nie chodzi tylko o gospodarkę, ale przede wszystkim o nasze codzienne życie. Powoli myślimy o powrocie do normalności. Epidemiolodzy mówią jednak stanowczo, że będzie to zupełnie nowa normalność.

Reklama

Ogromne emocje wzbudzają obecnie matury i egzaminy 8-klasisty. Chociaż te drugie miały rozpocząć się 21 kwietnia, nadal nie wiadomo, kiedy się odbędą. Nie wiadomo też, kiedy dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie wrócić do szkół. Jak podaje RMF24, na wtorkowej konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiedział, że jeśli będzie taka konieczność, nauka zdalna będzie kontynuowana także we wrześniu.

Początek roku szkolnego również zdalny?

Jeśli będzie taka konieczność, w nowym roku szkolnym będziemy kontynuować nauczanie na odległość - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski

Jak mówił minister Piontkowski na konferencji prasowej, ciężko wyobrazić sobie, by dzieci przez kilka godzin musiały bez przerwy chodzić w maseczkach. Obecnie z obowiązku zakrywania twarzy zwolnione są jedynie dzieci do 4. roku życia. Oznacza to, że znaczna większość przedszkolaków oraz wszystkie dzieci w wieku szkolnym musiałyby się stosować do nakazu.

"Jeśli będzie taka konieczność, w nowym roku szkolnym będziemy kontynuować nauczanie na odległość"

Czytaj więcej na https://RMF24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/europa/news-lekcje-zdalne-takze-od-wrzesnia-minister-edukacji-odpowiada,nId,4452751#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Nauczanie zdalne będzie kontynuowane, jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na powrót do szkół. Minister Piontkowski zastrzega jednak, że tym razem szkoły i nauczyciele będą o wiele lepiej na tę okoliczność przygotowani. Do tej pory ciężko było się przyzwyczaić do nowej sytuacji zarówno prowadzącym zajęcia, jak i dzieciom - w końcu ta sytuacja zaskoczyła nas prawie z dnia na dzień.

Ogromnym problemem w nauce zdalnej okazał się brak dostępu do potrzebnych sprzętów. Samorządy mogą jednak starać się o dofinansowanie na przenośny sprzęt komputerowy dla dzieci w wieku szkolnym. Złagodzone będą też przepisy, dzięki którym komputery będzie można przekazać jako darowiznę.

Reklama

Nauczycielom także ciężko było odnaleźć się w nowej sytuacji. Nie radzili sobie z komunikatorami proponowanymi przez uczniów, ich często bardzo niewybrednymi żartami, zapraszaniem dodatkowych osób do lekcyjnych rozmów. Plan ministerstwa zakłada więc także ułatwienie komunikacji między nauczycielami a uczniami.