W czasie stanu epidemii, jaki rząd ogłosił w Polsce z powodu koronawirusa, wiele miejsc publicznych i lokali usługowych zostało zamkniętych. Nie pójdziemy do restauracji, do galerii handlowych ani do kina. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, czy salony kosmetyczne i fryzjerskie działają? Sanepid postanowił wyjaśnić tę kwestię.

Czy fryzjerzy i kosmetyczki są otwarci w czasie epidemii?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie na swoim oficjalnym profilu na Facebooku postanowiła rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć za zapytania, które urzędnicy otrzymali w związku z funkcjonowaniem fryzjerów i kosmetyczek w czasie panującej na świecie pandemii.

Z oświadczenia wiemy, że nie ma państwowego zakazu, który zabraniałby powyższym usługodawcom pracy i otwarcia swoich salonów. Jest to rzecz dobrowolna i zależy indywidualnie od właściciela biznesu.

Jeśli takowy zdecyduje się jednak świadczyć usługi swoim klientom, musi liczyć się z tym, że m wprowadzić wyjątkowo zaostrzone procedury bezpieczeństwa, które uniemożliwią ewentualne zakażenie kogokolwiek. Dotyczy to dezynfekcji narzędzi pracy i wszelkich powierzchni użytkowych, stosowania maseczek jednorazowych i unikanie wszelkich zagrożeń.

Jakie zasady bezpieczeństwa panują w Polsce przez koronawirusa?



Rząd podchodzi do sprawy epidemii panującej w kraju bardzo poważnie. Zamknięte są szkoły i placówki oświatowe. Większość firm kieruje pracowników na pracę zdalną. Dom opuszczać można tylko w konieczności. Dotyczy to wyjścia do sklepu, apteki lub pracy. Panuje zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób, nie dotyczy on jednak rodzin.

W Polsce koronawirusem zakażonych jest ponad 1000 osób. Kilkanaście tysięcy pozostaje na kwarantannie. Najgorsza sytuacja jest w województwach mazowieckim i łódzkim. To tam potwierdzono najwięcej zakażeń COVID-19. Z powodu choroby zmarło 15 osób. Większość z nich to seniorzy lub osoby przewlekle chore.

