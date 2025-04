Zwierzęta bywają większymi przyjaciółmi niż ludzie. To dlatego tak bardzo kochamy psy, czy koty. W przeciwieństwie do ludzi nie zdradzają, są wierne i potrafią pocieszyć w chwilach smutku. Poznaj najbardziej fotogenicznego kota, jakiego kiedykolwiek widziałyśmy.

Kot Hosico, którym zachwyca się cały świat

Hosico jest znany na całym świecie. Na Instagramie jego profil obserwuje 523 tys. osób! Ludzie go kochają, bo jak niby nie pokochać takiego słodkiego malucha? Jest puszysty, a jego sierść ma przepiękny, złoty kolor. Do tego wielkie, zabawne oczy. Hosico jest mały i nieśmiały. Uwielbia się bawić, ale nie zabawkami ze sklepu, lecz sznurkami i gałązkami drzew. Do tego jest urodzonym modelem, a jego zdjęcia zachwycają wszystkich.

