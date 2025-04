Sierpień chyli się ku końcowi i coraz częściej pojawia się pytanie: „Co z powrotem dzieci do szkół?”. Chociaż rząd zapewnia, że wszystko odbędzie się planowo i już 1 września, to znaczny wzrost zachorowań w ostatnim czasie wywołuje niepokój już nie tylko uczniów i ich rodziców, ale też nauczycieli.

24 sierpnia zaplanowane jest ogólnopolskie spotkanie nauczycieli. Jak informują media, to właśnie podczas niego zostanie podjęta decyzje o tym, czy pedagodzy będą strajkować na chwilę przed 1 września w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Sławomir Broniarz przyznał, że jego zdaniem rząd nie zapewnił nauczycielom odpowiedniej ochrony przez wirusem, skupiając się przede wszystkim na uczniach. Przewodniczący związku wspomniał również, że wielu nauczycieli znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na swój wiek. Nie omieszkał podkreślić tego w zjadliwym wpisie na Twitterze.

2.5 mln nowych ławek, 2 mln testów dla nauczycieli, 11 mln masek dziennie dla szkół. Tyle że we Włoszech. A co u nas panie ministrze? To nie może być zadanie dyrektorów szkół? To chodzi o zdrowie i życie uczniów, nauczycieli i pracowników szkół

- napisał Broniarz