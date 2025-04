Pandemia koronawirusa przyniosła ze sobą kryzys, który dotknął całą Polskę. Niektórych strat można było jednak uniknąć - na przykład tych, które przyniosło zamknięcie cmentarzy. Nikt nie ma wątpliwości, że była to dobra i konieczna decyzja, jednak podjęta stanowczo zbyt późno. O zamknięciu cmentarzy, premier Morawiecki poinformował 30 października po południu.

Kwiaty na takie okazje kontraktuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, jednak nawet dwa dodatkowe tygodnie postawiłyby sprzedawców kwiatów i zniczy w znacznie lepszej sytuacji. W internecie nie brakuje skarg przedsiębiorców - całkowicie zrozumiałych. Wstrząsający apel opublikowała na Facebooku córka sprzedawców kwiatów. Pokazała w nim chryzantemy, które najpewniej będą musiały być wyrzucone.

Córka przedsiębiorców pyta z płaczem - co wszyscy sprzedawcy mają zrobić z niesprzedanymi kwiatami, zniczami, wiązankami? Na nagraniu padły bardzo mocne słowa. Kobieta ostrzega, że ten krok był gwoździem do trumny aktualnego rządu.

Panie Morawiecki, ja mam takie pytanie: co moi rodzice mają zrobić z tymi kwiatami? Co ci wszyscy ludzie mają zrobić z tymi wszystkimi rzeczami? To, co zrobiliście, to jest gwóźdź do waszej trumny. Co my mamy z tym zrobić? To jest nasz chleb. (...) Pół roku pracy poszło w p... przez was

- mówi kobieta podczas transmisji live na Facebooku.