Zamknięcie cmentarzy na 2 dni przed uroczystością Wszystkich Świętych to prawdziwy dramat dla wszystkich sprzedawców kwiatów i zniczy, którzy co roku w ten sposób zasilali domowy budżet. Dla wielu z nich, handel 1 listopada jest głównym źródłem rocznego dochodu, do którego przygotowują się przez wiele miesięcy.

Z powodu decyzji rządu, wszystkie cmentarze w kraju pozostają zamknięte od 31 października do 2 listopada. Sprzedawcy nawołują i proszą o pomoc. W sieci pojawiła się akcja opatrzona hashtagiem #kuppanchryzantemę. Włodarze miast i aktywiści, zapraszają do kupowania chryzantem i innych kwiatów, by wspomóc handlarzy pozostawionych bez pomocy. W akcję zaangażowały się też gwiazdy.

Gwiazdy wspierają #kuppanchryzantemę

Na Instagramie w weekend nie brakowało zdjęć gwiazd, które wsparły sprzedawców kwiatów i zniczy. Do akcji włączyli się m.in. Karolina Pisarek, Anna Czartoryska-Niemczycka, Aneta Zając, Leszek Żurek, czy Aleksandra Kwaśniewska.

Każdy z nich zachęca do kupowania chryzantem, by udekorować nimi swoje domy, balkony i ogrody, a jednocześnie pomóc sprzedawcom przebrnąć przez tegoroczny kryzys, wywołany drugą falą epidemii koronawirusa.

W wielu miastach władze podjęły decyzję o odkupieniu kwiatów od handlarzy, by udekorować nimi miejskie rabaty i parki. Premier zapewnił też, że w budżecie państwa znajdą się środki na wsparcie dla pokrzywdzonych przedsiębiorców. Rząd chce przeznaczyć na to aż 180 mln złotych.

