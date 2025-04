W Polsce sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem zaczyna się znacznie poprawiać. Luzowane są obostrzenia wprowadzone przez rząd, a ludzie zaczynają z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Niestety, zdaniem immunologa, dr Pawła Grzesiowskiego, nie mamy jeszcze przesadnych powodów do radości. Na powrót do życia sprzed epidemii musimy długo poczekać.

Dr Paweł Grzesiowski zdradza, kiedy wrócimy do normalności

Ekspert zauważył, że mimo zniesienia części zakazów i zaleceń rządu, wciąż unika się dużych skupisk ludzi. Jeżeli taki stan rzeczy będzie się utrzymywał, zdaniem eksperta pozwoli to ograniczyć liczbę zachorowań. Dr Paweł Grzesiowski przedstawił również swoją prognozę dotyczącą powrotu do normalności. Czy jest szansa, że to już wkrótce się wydarzy?

Mamy prawdopodobnie dużo ludzi, którzy uznali, że skoro nie doszło do jakiejś katastrofy w ciągu marca i kwietnia to znaczy, że cała ta historia z wirusem jest nieco przerysowana. Te osoby zaczynają bagatelizować zagrożenie. Myślę, że przez najbliższe dwa, trzy lata nie będziemy mogli wrócić do takiej zupełnej normalności w rozumieniu zapomnienia o tym, że w ogóle jakiś wirus się pojawił - mówił ekspert w rozmowie z Radiem Zet

Immunolog zabrał również głos na temat odmrażania gospodarki. Ekspert stwierdził, że wynik rządowych działań będzie widoczny w kraju dopiero za jakiś czas. Muszą minąć ok. 3 tygodnie. Jednocześnie komentował, że jest to działanie „absolutnie eksperymentalne”.

Dr Grzesiowski komentuje obowiązek szczepienia na koronawirusa

Wiele zespołów naukowców z całego świata intensywnie pracuje nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa. Mimo tego, że specyfik nie jest jeszcze gotowy i wszedł dopiero w fazę testów, już zaczęły toczyć się spory o to, czy powinien być obowiązkowy dla wszystkich. Głos w tej sprawie zabrał również immunolog.

Dopóki nie będzie szczepień narzuconych ustawą, jako przymusowych, to nikt nie musi podejmować decyzji o szczepieniu. Przymus szczepień jest zarezerwowany tylko dla jednej konkretnej sytuacji, właśnie dla pandemii i musi być ustanowiony ustawowo - podkreślił Grzesiowski

