Oto nasza subiektywna lista nieprzyjemnych dolegliwości zdrowotnych, które według nas są domeną kobiet. Niektóre wynikają anatomicznych i fizjologicznych różnic między kobietami a mężczyznami, inne znalazły się na liście bo naszym zdaniem najczęściej przytrafiają się właśnie kobietom.

Uwaga! Nie skupiłyśmy się na chorobach, tylko na dolegliwościach, które nawet zdrowej kobiecie czasami potrafią uprzykrzyć życie. Co dodałybyście do tej listy?

PMS

Kobiety irytuje, wśród mężczyzn budzi konsternację. Trudno dziwić się, że nie wiedzą jak sobie z nami wtedy "radzić". Nam samym niełatwo wytrzymać tę mieszankę huśtawki humorów, bolesności piersi, dekoncentracji... A to zaledwie kilka z wielu objawów, które mogą towarzyszyć zespołowi napięcia przedmiesiączkowego!

Tkliwość piersi

A skoro jesteśmy już przy bolesności piersi: czy znacie to uczucie, gdy najlżejsze muśnięcie przypomina torturę? Wiele kobiet skarży się na tkliwość piersi przed okresem, w początkach ciąży czy w okresie karmienia piersią, o źle dobranych stanikach czy mastalgii i mastodynii (ból piersi związany z zaburzeniami hormonalnymi) nie wspominając. Nie da się ukryć, bóle i tkliwość piersi to bardzo kobiecy problem.

Miesiączka

Krwawienie miesięczne, nawet jeśli nie towarzyszą mu objawy charakterystyczne dla tego momentu cyklu, nie jest zbyt przyjemne. Jeśli dodamy do tego bóle podbrzusza, rozdrażnienie, płaczliwość... Co tu dużo pisać, same wiecie, że czasem nie jest łatwo ;)

Upławy

Czy to jeszcze naturalna wydzielina, czy już świadczące o chorobie upławy? Z pewnością wiele kobiet zadało sobie to pytanie przynajmniej raz w życiu. Upławy to kolejny zdrowotny problem, który według nas o wiele lepiej rozumieją kobiety. Nawet jeśli ostatecznie okazują się fizjologiczną wydzieliną, budzą niepokój i same w sobie są niezbyt przyjemne.

Dolegliwości towarzyszące ciąży

Ciąża to wyjątkowy moment w życiu kobiety i absolutnie nie będziemy nazywać jej dolegliwością czy problemem. Ale nieprzyjemne objawy towarzyszące ciąży, to już inna sprawa. Poranne mdłości, uciążliwa senność, zgada, częste oddawanie moczu, zaparcia... Choć nagroda za ich przeżywanie jest bezcenna, ciężko powiedzieć, by w tym szczególnym czasie ułatwiały kobietom życie.

Zapalenie pęcherza

Tak, tak... wiemy że zapalenie pęcherza może dotyczyć również mężczyzn. Wydaje nam się jednak, że ta nieprzyjemna infekcja częściej przydarza się jednak kobietom. Może to być wynik krótszej niż u mężczyzn cewki moczowej: chorobotwórcze bakterie mają krótszą drogę do pęcherza, więc łatwiej i o infekcję.

Oczywiście nie odmawiamy mężczyznom zdolności współczucia i zrozumienia kobiecych dolegliwości. Czasami trudno jednak wyobrazić sobie coś, czego nigdy nie doświadczyliśmy albo wręcz nigdy nie będziemy mieli szansy doświadczyć.

