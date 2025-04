Violetta Hamerska* wie (prawie) wszystko o Polskich hotelach. Odwiedziła ich kilkaset, robi to latem, zimą, wiosną, jesienią. Oficjalnie, zawodowo, prywatnie i jako bardzo tajemniczy gość...

Magda Klimkowska: 8 lat temu wymyśliłaś akcję Hotel Przyjazny Rodzinie. Do specjalnej kapituły zaprosiłaś rodziny z dziećmi. Ich zadaniem było jeżdżenie do wybranych hoteli lub ośrodków i...



Violetta Hamerska: … sprawdzanie, czyli audytowanie, czy dany hotel jest przyjazny rodzinie. Ale to sprawdzanie to jest poważne zadanie. Od początku mieliśmy specjalne arkusze, kryteria, które pomagały dokonywać sprawiedliwych ocen. Konieczne były zdjęcia, dokumentacja.

Z roku na rok coraz więcej hoteli zgłasza się do akcji. I coraz więcej hoteli chwali się dobrymi ocenami.

Polskie hotele, ośrodki mają dobrą ofertę dla rodzin z dziećmi?

Tak! Te, które chwalą się (np. na swojej stronie internetowej) naszym certyfikatem, na pewno szczególnie dbają o najmłodszych gości. W naszym darmowym e-poradniku, można sprawdzić, jakie atrakcje i udogodnienia dla rodzin z dziećmi czekają w konkretnym hotelu lub ośrodku w różnych miejscach w Polsce.

Oprócz specjalnego sprzętu (np. wanienki, nocniki, łóżeczka turystyczne), które można dostać do pokoju, dużo zmieniło się np. w restauracjach – są dziecięce dania, zastawa nietłukąca, podgrzewacze do butelek i dań w słoiczkach. Mnóstwo zabawek, wspaniałe sale zabaw, jest często szansa wynajęcia opiekunki...

Rodzice mogą naprawdę odpocząć!

Mogą. Choć zawsze będą rodzicami. A część, niestety, zapomina o tym. Uważają, że hotel ma zapewnić całodobową opiekę dzieciom.

Wiem od hotelarzy, że niektórzy rodzice chętnie zostawiliby dwuletnie maluchy w sali zabaw nie na dwie godziny, ale na 12! I to jest jednak przerażające...

Podobnie, jak zachowanie dzieci w restauracjach hotelowych, prawda?

Zgadzam się. Wielu hotelarzy na to narzeka. Sama mam dzieci (choć dziś już dorosłe), kocham dzieci, ale to, co często się dzieje w czasie posiłków, jest... skandaliczne. I naprawdę nie uważam, że winne są dzieci. Przecież je ktoś wychowuje. Albo powinien...

W każdym razie kącik z kolorowankami w restauracji to nie jest plac zabaw! Dzieci nie mogą biegać między stolikami, krzyczeć. Tymczasem wielu ludzi myśli tak: „zapłaciłem, wolno mi”. Cóż, nie, nie wolno. Na pewno – nie wypada.

Cieszy mnie ogromnie, że coraz więcej osób stać na wakacje w hotelach, ale ogromnie martwi poziom kultury rodaków...

Stąd akcja „Kulturalny rodzic – kulturalne dziecko”?

Niestety musimy tłumaczyć rodzicom, że np. personel restauracji nie powinien się zajmować obsługą małego dziecka.

Musimy tłumaczyć, że dzieciom, nawet w hotelach najbardziej przyjaznych dzieciom, nie wolno wszystkiego. Zresztą chyba nigdzie. Wszyscy w życiu musimy przestrzegać zasad starego, dobrego savoir-vivre. Żeby w restauracji było przyjemnie nie tylko nam, ale też innym gościom.

Przepraszam za porównanie, ale to tak, jak z... psami. To, że hotel jest zaprasza gości z czworonogami nie znaczy, że pies może się załatwiać czy szczekać w restauracji.

Dokładnie tak. Akcja i portal pieswhotelu.pl to mój kolejny pomysł, bo coraz więcej osób traktuje swojego psa, jak członka rodziny. Od kilku lat mam małego, cudownego psiaka i z nim jeżdżę po Polsce. Zorientowałam się, że wielu hotelarzy chętnie przyjmuje gości z psami, choć się tym nie chwali. A szkoda! Bo wielu Polaków lubi podróżować z psami.

Na naszej stronie mogą znaleźć obiekty hotelowe, które są na to doskonale przygotowane i lubią zwierzęta.

Violetta Hamerska* Ekspert rynku hotelowego w zakresie jakości produktu i usług oraz najbardziej tajemniczy gość hotelowy.

Od ponad 25 lat związana z branżą hotelową i turystyczną.

Od wielu lat audytuje hotele oraz restauracje hotelowe.

Dzięki ogromnej wiedzy z zakresu doświadczenia gościa (guest experience) oraz rozumieniu potrzeb zarówno właścicieli i dyrektorów hoteli, jak również ich gości, łączy oba światy ułatwiając dialog i wnosząc nową wartość. Często występuje i publikuje w mediach: Polsat, TVN 24, Uroda Życia, Viva komentując aktualne trendy i zjawiska na rynku turystycznym.

Przewodnicząca kapituły Hotel Przyjazny Rodzinie i pomysłodawczyni tej ogólnopolskiej kampanii. O swoim doświadczeniu i pracy w branży opowiada na blogu

