Chorwacka Wspólnota Turystyczna opublikowała właśnie wyniki badania na temat idealnych wakacji. Badanie wykazały, że przepis na idealnie wakacje to połączenie osób, z którymi się podróżuje oraz podejścia lokalnych mieszkańców. Badania pozwoliły również na lepsze przyjrzenie się osobom, które wybierają się w podróż i wyłonienie 7. rodzajów wczasowiczów. Biorąc pod uwagę ich preferencje składające się na idealny wypoczynek.

1. Autentyczny

Typ wczasowicza, który pragnie poczuć miejscowy klimat, doświadczając lokalnych atrakcji, próbując regionalnej kuchni czy poznając miejscowe zwyczaje. Podczas podróży najbardziej ceni przyjaznych mieszkańców. Według badań Włosi są najbardziej skłonni zawierać nowe przyjaźnie podczas wyjazdu.

2. Głowa rodziny

Uwielbia spędzać czas z rodziną. Ważne dla niego jest, by wszyscy członkowie rodziny dobrze się bawili, a przede wszystkim czuli bezpiecznie w kraju, w którym wypoczywają. Osoby podróżujące z rodziną najbardziej cenią sobie Chorwację (ze względu na poczucie bezpieczeństwa). Badanie wykazało, że Polacy i Norwegowie są bardziej skłonni podróżować z rodziną niż inne badane nacje.

3. Młody bóg

To typ wczasowicza, który najczęściej podróżuje latem. Dla młodych ludzi, nieskrępowanych jeszcze żadnymi zobowiązaniami, jednym z najważniejszych czynników udanego wyjazdu jest odpowiednie towarzystwo i wypoczynek na wybrzeżu. W dzień poszukują atrakcji, a w nocy gorących imprez. Ich towarzyszem podróży musi być smartfon. Za największych imprezowiczów uważają siebie Francuzi. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że to on pakują najwięcej imprezowych ciuchów.

4. Romantyk

Częściej jest kobietą, a wypoczynek z odpowiednią osobą traktuje jako najważniejszy czynniki podróży. Ponad połowa wybiera romantyczne zakątki, bądź odosobnione zakątki, które pozwalają jeszcze bardziej cieszyć się z wypoczynku. Badanie pokazała, że Austriacy, Szwajcarzy i Szwedzi to najbardziej romantyczni podróżniczy.

5. Plażowicz

Marzy głównie o słońcu, palmach i plaży. Dla tego typu podróżnika najważniejszy do zabrania w podróż jest... kostium kąpielowy. Jego walizkę dopełnia ręcznik plażowy, krem do opalania i japonki. Dla plażowicza najważniejszym czynnikiem podróży jest oczywiście odpowiednia pogoda.

6. Łowca przygód

Częściej jest mężczyzną i docenia wypoczynek na świeżym powietrzu. Kocha przyrodę, a wyjazd wakacyjny to dla niego ucieczka od codziennej rutyny. Podczas wyjazdu aktywnie poszukuje przygód i adrenaliny. Według badania, mieszkańcy Norwegii najlepiej pasują do tego typu wczasowiczów. W tym kontekście nie dziwi fakt, że Norwegowie dużo mniej przejmują się tym, że znajdą się w miejscu, gdzie nikt ich nie rozumie.

7. Uzależniony od kultury

Dotyczy w tym samym stopniu kobiet co mężczyzn. To wczasowicze, którzy kochają sztukę, kulturę i historię. Najchętniej czasu spędzają, zwiedzając muzea. Najważniejsze dla wielbicieli kultury jest doświadczanie nowych wrażeń. Według badania Holendrzy i Brytyjczycy częściej stawiają na kulturę podczas podróży niż inne przebadane nacje.

