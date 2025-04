A wszystko przez pochwałę wypowiedzianą przez Matta LeBrettona, wiceprezesa New Balance, dzień po ogłoszeniu wyników wyboru na prezydenta USA.

„Wraz z nadejściem Donalda Trumpa jako prezydenta-elekta czujemy że ważne sprawy zaczną podążać we właściwym kierunku” - stwierdził na łamach „The Wall Street Journal” LeBretton.

New Balance od 1906 roku nieprzerwanie produkuje obuwie, odzież oraz akcesoria sportowe. W sumie, w pięciu fabrykach zbudowanych w Massachusetts i Maine firma produkuje rocznie ponad 4 miliony par butów. Z produkcją nie wychodzi jednak poza teren Stanów Zjednoczonych, dbając o to, aby firma uchroniła swój narodowy charakter. Już wcześniej New Balance krytycznie wypowiadała się na temat umowy handlowej TPP, wynegocjowanej przez Baracka Obamę. Umowa TPP, dzięki przeniesieniu produkcji do Azji pozwala obniżyć koszty i tym samym jest korzystna dla wielkich, międzynarodowych korporacji produkujących poza Ameryką, ale bije w firmy amerykańskie.

Donald Trump od początku był takim umowom przeciwny, ale jak podkreśla Bloomberg, także Hilary Clinton opowiadała się przeciwko TPP. Mimo to, po komentarzu wiceprezesa New Balance, oficjalnie popierającego wybór Trumpa, w sieci zawrzało. Internauci, którzy chcieli, aby ich prezydentem została Hilary Clinton zaczęli nawoływać do bojkotu marki. A najbardziej dosadnym protestem jest podpalenie butów z logo NB. Protest szybko przeistoczył się w viralową akcję o światowym zasięgu. Buty NB płona już na Instagramie, Twitterze czy na Facebooku. I chociaż przedstawiciele New Balance bronili się przed niesłusznym ich zdaniem oczernieniem, mleko już się rozlało...

W Polsce New Balance zareagował na tę całą akcję naprawdę błyskotliwie i z humorem. Od wczoraj trwa bowiem wielka Wymiana Trampa w ESCE!

Wystarczy wrzucić na tablicę Eski na Facebooku @radioeska lub w komentarzu konkursowego posta fotę swoich starych, zużytych, brudnych, skorumpowanych butów z hashtagiem #wymianatrampa a później już tylko czekać na telefon. I nowe buty! Właśnie od New Balance. Naszym zdaniem - świetny ruch marketingowy.

