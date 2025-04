Chcecie wiedzieć, jakie Donad Trump ma priorytety? Proszę bardzo! Oto jego słowa, które mówią, kim jest naprawdę.

Oto 10 słynnych cytatów.

1. „Zbuduję wielki mur, a nikt nie buduje murów lepiej niż ja. Uwierzcie. I zbuduję go tanio. Zbuduję wielką, wielką ścianę na naszej południowej granicy i zmuszę Meksyk by za nią zapłacił. Trzymajcie mnie za słowo.“ (początek kampanii prezydenckiej, 2015)

2. „Jeśli Hillary Clinton nie może usatysfakcjonować własnego męża, dlaczego wydaje jej się, że może usatysfakcjonować Amerykę.“ (na Twitterze w 2015, post szybko zniknął)

3. „Możemy być poprawni politycznie i mówić, że wygląd się nie liczy, oczywiście liczy się… Nie miałabyś tej pracy, gdybyś nie była piękna.“ (do dziennikarki w 2014)

4. „Ja, Donald Trump wzywam do całkowitego i kompletnego zamknięcia granic dla Muzułmanów próbujących dostać się do Stanów Zjednoczonych dopóki przedstawiciele naszego kraju nie rozszyfrują co się do cholery dzieje.“ (po strzelaninie w San Bernardino, 2015)

5. „Kiedy Meksyk wysyła nam ludzi, wysyła tych najgorszych, z wieloma problemami. Przywożą narkotyki, przywożą przestępstwa. To gwałciciele. Choć niektórzy, przyznam, to dobrzy ludzie.“ (początek kampanii prezydenckiej, 2015)

6. „Wprowadziłbym z powrotem podtapianie i rzeczy pieklenie gorsze niż podtapianie.“ (o potrzebie torturowania więźniów, debata prezydencka w ABC News, 2016)

7. „Spójrz na tę twarz. Czy ktoś głosowałby na to? Czy wyobrażasz sobie tak oblicze naszego prezydenta?“ (o rywalce, republikance Carly Fiorinie podczas kampanii, 2015).



8. „Nie ma znaczenia, co piszą o tobie media, tak długo, jak długo masz obok siebie młodą, piękną dupę.“ (wywiad z Howardem Sternem, 2005)



9 „Widać było krew wypływającą z jej oczu, uszu, wypływającą z… czegokolwiek.“ (sugerując, że moderatorka Megyn Kelly podczas debaty w telewizji Fox miała okres)



10. „26 tysięcy niezgłoszonych przypadków molestowania seksualnego w wojsku, tylko 238 wyroków? Czego spodziewali się ci geniusze umieszczając kobiety i mężczyzn razem?“ (2013)

