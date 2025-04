Choroba królów, artretyzm, podagra to tylko wybrane, potoczne określenia dny moczanowej. Choć jest jedyną przewlekłą chorobą zapalną stawów, której zaostrzenia można szybko wyleczyć, to z każdym rokiem dotyka coraz liczby osób. Szacuje się, że w w ostatnich dziesięciu latach wzrost zachorowań na dnę wyniósł ponad 200 proc.!

Reklama

Skąd się bierze?

Winowajcą jest kwas moczowy, którego zbyt wysokie stężenie utrzymujące się przewlekle we krwi, skutkuje odkładaniem się kryształków moczanowych w stawach. Związane jest to z nadprodukcją tego składnika w organizmie lub upośledzeniem jego wydalania.

Objawy

Kwas moczowy wywołuje w stawie stan zapalny, który objawia się ostrym bólem. Zwykle pojawia się on w nocy lub wcześnie rano. Narasta falami i jest z dnia na dzień coraz bardziej dotkliwy. Z czasem dochodzi do tego zaczerwienienie i obrzęk stawu (najczęściej jest to paluch stopy, ale dna dotyka również kolan, bioder). Jeżeli po pierwszym ataku nie rozpoczniemy leczenia, kryształy moczanowe zaczną się odkładać również w tkankach miękkich pięt, paluchów, uszu, tworząc tzw. guzki dnawe.

Leczenie

Dnę diagnozuje się na podstawie objawów i badania poziomu kwasu moczowego we krwi (u kobiet nie powinien przekraczać 5,5 mg/100ml, u mężczyzn – 6,4 mg/100 ml). Podstawą leczenia jest przyjmowanie leków i stosowanie diety ubogiej w puryny (związki, które zwiększają poziom kwasu moczowego we krwi). Aby atakom nawrotom choroby, warto ograniczyć żywność z wysoką ich zawartością puryn. Najwięcej ich znajduje się w podrobach, mięsie (wołowinie, wieprzowinie), piwie. Bezpieczne dla chorych są zielone warzywa i pomidory, owoce, nabiał.