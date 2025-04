Dna moczanowa i dieta są mocno powiązane. Nagły, silny ból i obrzęk jednego ze stawów, może być pierwszym objawem choroby. Dna moczanowa (podagra) przez długi okres czasu może przebiegać bezobjawowo. Jej główną przyczyną jest podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi. Jednym z najważniejszych elementów terapii dny moczanowej jest właściwa dieta oparta o tabelę produktów polecanych i zakazanych.

Spis treści:

Dna moczanowa (inaczej podagra) to choroba drobnych stawów, która z czasem może także obejmować duże stawy, ścięgna, mięśnie, a nawet narządy wewnętrzne. Przyczyną problemów jest odkładanie się kryształów moczanów (powstających z kwasu moczowego) w tkankach.

Odkładanie kryształów jest skutkiem zwiększonego stężenia kwasu moczowego (tzw. hiperurykemii), który nie jest z organizmu efektywnie wydalany. Wpływ na rozwój dny moczanowej ma m.in. dieta bogata w związki purynowe, z których powstaje kwas moczowy (m.in. mięso, podroby, owoce morza). Inne czynniki sprzyjające wystąpieniu dny moczanowej:

Podkreśla się, że występowanie dny moczanowej bardzo często powiązane jest z nadmierną masą ciała i jej unormowanie jest jednym z niezbędnych elementów leczenia. Bardzo ważne jest, by odchudzanie przebiegało powoli. Stosowanie restrykcyjnych diet czy głodówek prowadzi do gwałtownego wzrostu stężenia kwasu moczowego we krwi i nasilenia objawów dny moczanowej.

- tłumaczy Barbara Dąbrowska, dietetyk