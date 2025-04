To video daje do myślenia. Pokazuje, że wrzucanie wszystkich do jednego worka i posługiwanie się stereotypami to poważny błąd. Bo przecież łatwo jest szufladkować ludzi. Ty też dzielisz ludzi na swoich i obcych? Zawsze przecież są jacyś "oni" i jesteśmy my. Dzielimy innych na tych bogatych i biednych, lepszych, i gorszych. Jednym ufamy, innym nie. Kierujemy się podziałami: mieszczuch i wieśniak, religijny, i ateista.

Zobacz wzruszające video adidasa. Wyciska łzy bardziej, niż świąteczna reklama Allegro

Wśród grupy osób przeprowadzono eksperyment społeczny. Zapytano ich o kilka intymnych kwestii. Między innymi o to, kto z nich jest przybranym rodzicem, kto miał kiedyś złamane serce, kto był szaleńczo zakochany, kto czuje się samotny i wiele innych. Jak się okazuje w pewnych sprawach podziały nie istnieją. Jest więcej rzeczy, które nas łączą, niż dzielą. To dlatego nie warto myśleć stereotypami.