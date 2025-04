Jeszcze niedawno osoba z depresją kojarzyła się z apatycznym człowiekiem, który całymi dniami nic nie robi. Dziś pojawiła się nowa depresja – charakterystyczna dla osób aktywnych zawodowo. Nie okazują one słabości i same zmagają się ze złym samopoczuciem. Do specjalisty zgłaszają się dopiero gdy pojawiają się myśli samobójcze... To o wiele za późno. Chorobę warto zacząć leczyć wcześniej!

Reklama

Sygnały duszy

Klasyczne objawy depresji to utrzymujące się przez co najmniej kilka tygodni, nasilone i utrudniające funkcjonowanie przygnębienie, trudności w odczuwaniu radości, stopniowe odchodzenie od wcześniejszych zainteresowań, izolacja od przyjaciół, ciągłe zmęczenie, trudności z pamięcią i koncentracją.

Reklama

Sygnały ciała

Depresji towarzyszyć mogą również objawy pozornie wskazujące na problemy z sercem, układem oddechowym lub przewodem pokarmowym. Są to tak zwane "maski depresji", czyli symptomy, które odwracają uwagę od istoty problemu. Dlatego wielu lekarzy nie potrafi zdiagnozować depresji i leczy tylko jej objawy. Do najczęstszych masek depresji należą: bóle głowy, bezsenność, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, spadek łaknienia (lub przeciwnie – jego wzrost), nerwobóle, skoki ciśnienia i kołatania serca.