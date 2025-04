Jesień to ciężki czas! Niska temperatura i krótkie dni sprawiają, że jesteśmy zmęczone, ospałe i nie mamy energii. Zazwyczaj wszystko zwalamy na pogodę, ale często za taki stan rzeczy odpowiada nieprawidłowa dieta i niedobór podstawowych składników odżywczych. Jakich? Wszystkie informacje znajdziecie poniżej. Zobacz, jakie produkty powinnaś włączyć do swojej diety jeszcze dziś.

7 jesiennych superfoods, które warto włączyć do swojej diety

1. Żelazo

Niedobór żelaza to bardzo częsta dolegliwość występująca u kobiet. Jego objawami są kłopoty z koncentracją, spadek formy, zmęczenie i znużenie. Narażone są na niego zwłaszcza kobiety, które obficie miesiączkują, są na diecie bezmięsnej, prowadzą aktywny tryb życia lub są w ciąży.

Gdzie szukać żelaza? Znajdziesz je w siemieniu lnianym, natce pietruszki, szpinaku, jajkach, ciemnym pieczywie, nasionach roślin strączkowych, pistacjach i migdałach, czerwonym mięsie, wątróbce, rybach i drobiu.

2. Węglowodany złożone

Są najważniejszym źródłem energii. To właśnie z nich powstaje glukoza, która jest naszym głównym motorem napędowym. Optymalną formą są węglowodany złożone. W odróżnieniu od prostych dłużej je trawimy, dzięki czemu nie powodują nagłego spadku glukozy we krwi.

Gdzie szukać węglowodanów złożonych? Znajdziesz je w warzywach i owocach, brązowym ryżu, płatkach owsianych, kaszy gryczanej i jaglanej, komosie ryżowej i pieczywie pełnoziarnistym.

3. Białko

Aminokwasy, z których zbudowane są białka, to budulec ludzkiego ciała. Pomagają regulować poziom cukru we krwi, dzięki czemu organizm nie traci energii. Ich niedobór może prowadzić do pogorszenia kondycji fizycznej, większej podatności na stres, a nawet stanów depresyjnych.

Gdzie szukać białka? Źródłami białek są ryby, mięso, produkty mleczne, fasola, jajka, sery, groch i soczewica.

4. Witamina C

Potrzebna jest do podnoszenia odporności oraz zwalczania infekcji wirusowych i bakteryjnych. Jest także niezbędna dla nadnerczy, które nie dopuszczają do pojawienia się przewlekłego zmęczenia wywołanego stresem. Jej niedobór może objawiać się osłabieniem organizmu, apatią i bólami mięśni.

Gdzie szukać witaminy C? Znajdziesz w cytrusach, czarnych porzeczkach, kiwi, owocach dzikiej róży, ziemniakach i kapuście. Dobrymi źródłami witaminy C są też pomidory, natka pietruszki, papryka czerwona, kalafior, kalarepa czy truskawki.

5. Kwas foliowy

Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, nerwowego i krwionośnego. Podobnie jak żelazo, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a jego deficyt w organizmie powodować może m.in. anemię.

Gdzie szukać kwasu foliowego? Włącz do jadłospisu szpinak, brukselkę, brokuły, kapustę włoską, brązowy ryż, czerwoną paprykę, kaszę gryczaną, a także pomarańcze.

6. Witamina B6

Witaminy z grupy B m.in. uczestniczą w przemianach węglowodanów, tłuszczów i białek na glukozę oraz biorą udział w produkcji czerwonych krwinek. Niedobór witaminy B6 wiąże się z utratą energii i zmęczeniem.

Gdzie szukać witaminy B6? Znajdziesz ją w szpinaku, kapuście, kiełkach pszenicy, drożdżach, awokado, w zielonym groszku, fasoli, orzechach, bananach i jajkach.

7. Witamina B12

Podobnie jak witamina B6 bierze udział w metabolizmie białek i węglowodanów. Przyczynia się też do zmniejszenia uczucia znużenia i osłabienia. Do objawów niedoboru witaminy B12 należy apatia i brak apetytu.

Gdzie szukać witaminy B12? Sięgaj po jajka, mleko, sery, drób, wieprzowinę i wołowinę.

8. Potas

Kontroluje prawidłową pracę mięśni i rozjaśnia umysł. Jego niedobór może prowadzić do osłabienia siły mięśniowej, a co za tym idzie – całego organizmu.

Gdzie szukać potasu? Znajduje się w sypkim kakao, suszonych morelach, białej fasoli, koncentracie pomidorowym, czekoladzie, pestkach dyni, orzechach ziemnych i włoskich, natce pietruszki i kaszy gryczanej.

9. Magnez

Rozluźnia mięśnie oraz dodaje energii. Poprawia samopoczucie i koncentrację. Wspomaga sen, którego niedostatek prowadzi do uczucia zmęczenia i osłabienia. Deficyt magnezu objawia się znużeniem i apatią.

Gdzie szukać magnezu? Jedz pestki dyni i słonecznika, szpinak, migdały, kaszę gryczaną i gorzką czekoladę.

10. Beta-karoten

Ma właściwości antyoksydacyjne. Pobudza osłabiony układ odpornościowy organizmu i tym samym likwiduje częstą przyczynę zmęczenia. Pomaga zachować prawidłowy stan błon śluzowych, dzięki czemu skutecznie chronią one przed wirusami i bakteriami.

Gdzie szukać beta-karotenu? Dobrym źródłami są marchewka, dynia, natka pietruszki, szpinak, brokuły, papryka, botwina, pomidory, wiśnie, morele, pomarańcze i brzoskwinie.

Włącz ten składnik do diety i zacznij chudnąć!