Nie mamy na myśli tylko tego, co i kiedy powinniśmy jeść, żeby być szczupłe. Nad większością z tych czynności albo się nie zastanawiamy czy w ogóle są potrzebne, albo czy mają jakąkolwiek skuteczność. Sprawdź, czy sama należysz do miłośniczek Rutinoscorbinu albo hazardu...

Reklama

Nutella na włosy? To nie żart...

7 czynności, które wykonujemy zupełnie bez sensu:

1. Picie dwóch litrów wody dziennie to żywieniowy mit sprzed 70 lat. Nie uwzględnia wzrostu, wagi, wieku, płci. Pij tyle ile potrzebujesz. Jeśli nie odczuwasz suchości w ustach, prawdopodobnie jesteś odpowiednio nawodniona.

2. Powinnaś codziennie jeść pięć porcji warzyw i owoców. Świetny chwyt reklamowy, który nie ma przełożenia w rzeczywistości. Przecież w różnych krajach są na ten temat inne normy - w Polsce akurat 5, ale w Danii 6, a Australii aż 7. Podstawą jest, żeby w ogóle jeść warzywa i owoce. To ile razy dziennie, jest nieważne.

3. Przyjmowanie suplementów z witaminą C. Przede wszystkim to jej wchłanialność (z tabletek) jest na minimalnym poziomie. Poza tym, badania nie wykazały, żeby witamina C poprawiała stan zdrowia, ani wpływała na skrócenie przeziębienia. No chyba, że mieszkasz na kole podbiegunowym, albo regularnie ostro trenujesz...

4. Używasz w windzie przycisku do zamykania drzwi z nadzieją, że zamkną się szybciej. Najczęściej to przycisk placebo, dający iluzoryczne poczucie kontroli w sytuacji, gdy wisisz 20 metrów nad ziemią. Drzwi i tak zamkną się wtedy, kiedy jest na to pora.

5. Wyrzucasz przeterminowane jedzenie. Po pierwsze, data ważności jest tylko sugestią i zaleceniem. Po drugie, nie oznacza ona, że jedzenie chwilę po terminie stanie się zatrute. Po drugie, pamiętaj, że supermarkety chcą przede wszystkim zarabiać i muszą przyśpieszyć rotację tego towaru. Po trzecie, zabezpieczają się w ten sposób przed kontrolą sanepidu.

6. Regularnie grasz w totolotka. Czy wiesz, że masz dwa razy większą szansę, że dwa razy w życiu trafi Cię piorun niż na to, że wygrasz szóstkę w lotka?

7. Stoisz w kolejce do samolotu. To chyba zaraz po klaskaniu najbardziej obciachowa rzecz, jaką możesz zrobić podróżując tym środkiem transportu. Jeżeli przeszłaś odprawę i czekasz na wejście do samolotu, nie ma sensu, żebyś stała w długiej kolejce. Samolot bez ciebie i tak nie odleci.

Reklama

Wyglądają nieapetycznie, ale sprawią, że będziesz jadła mniej!