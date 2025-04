Zaraźliwość wirusa SARS-CoV-2 jest wysoka, dlatego tak istotne jest teraz to, by w miarę możliwości izolować się od innych. Nie mamy pewności, czy - pomimo braku jakichkolwiek objawów chorobowych - sami nie jesteśmy zarażeni koronawirusem.

Reklama

To dlatego, jeśli masz zaleconą kwarantannę - bezwzględnie jej przestrzegaj. Nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się ze znajomymi.

Czy pandemia koronawirusa wygaśnie wiosną?

Niestety, na to nie powinniśmy liczyć. Jak do tej pory nie ma żadnych dowodów na to, że wyższe temperatury i promieniowanie UV powstrzymują działanie koronawirusa.

Owszem, może być tak, że wiosną i latem, kiedy więcej czasu będziemy spędzać na powietrzu, a pomieszczenia regularnie wietrzyć, wirus będzie miał trudniejsze zadanie, by się rozprzestrzeniać.

Wyższa temperatura może jednak mieć znaczenie w przenoszeniu wirusa drogą kontaktową, czyli na różnego powierzchniach wirus będzie żył krócej. Może się to przyczynić do mniejszej liczby zachorowań. - mówił immunolog dr Paweł Grzesiowski.

Nie należy porównywać go w tym zakresie z grypą, która jak wiemy jest chorobą sezonową. To, że należą do tej samej grupy chorób układu oddechowego, nie przesądza o sezonowości choroby COVID-19. Nawet, jeśli koronawirus „zniknie” latem, może ponownie ujawnić się jesienią.

Można wprawdzie oczekiwać, że zachowa się podobnie jak koronawirusy wywołujące chorobę SARS czy MERS, które znacznie szybciej namnażały się w suchym i chłodnym powietrzu. Nie znamy jednak cyklu rocznego SARS-CoV-2, by o tym przesądzać.

Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się po całym świecie. Występuje zarówno w krajach, w których temperatura nie przekracza obecnie 15 stopni Celsjusza, jak i w rejonie tropikalnym i subtropikalnym.

Co na ten temat mówią eksperci z WHO?

Światowa Organizacja Zdrowia nie wypowiada się na ten temat w sposób jednoznaczny. WHO nie podaje daty zakończenia pandemii koronawirusa.

Musimy założyć, że wirus będzie nadal miał zdolność do rozprzestrzeniania się, a fałszywą nadzieją jest powiedzieć, że tak po prostu zniknie latem, jak grypa. - powiedział dr Michael Ryan, eskpert WHO.

W Polsce do 25 marca zamknięte pozostają szkoły, przedszkola i żłobki. Już teraz mówi się jednak o tym, że przerwa w szkole zostanie przedłużona przynajmniej do świąt Wielkanocy. Najprawdopodobniej szczyt zachorowań jest jeszcze przed nami, jak szacują eksperci może mieć miejsce w połowie kwietnia.

Reklama

Dowiedz się więcej na temat koronawirusa: