Od 16 marca szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte w całym kraju. Zajęcia dydaktyczne w placówkach nie odbywają się już od 12 marca, a placówki miały pozostać zamknięte do 25 marca 2020.

Coraz częściej słychać jednak głosy, że 2 tygodnie to zbyt krótko, by zatrzymać rozwój pandemii koronawirusa.

Wszystko oczywiście zależy od tego, jak będzie rozwijała się pandemia koronawirusa w Polsce. Minister Zdrowia ostrzega, że szczyt zachorowań w Polsce przypadnie najprawdopodobniej za 2-3 tygodnie a otwieranie w tym czasie szkół byłoby niestosowne.

To jest, więc kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużamy okres zamknięcia placówek

To jest, więc kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużamy okres zamknięcia placówek

Wiemy zatem, że przerwa w szkole zostanie wydłużona. Najprawdopodobniej aż do świąt wielkanocnych uczniowie nie pojawią się w szkołach.Co będzie dalej - dowiemy się w najbliższym czasie.

Bardzo prawdopodobne, że tak będzie, że kolejnym momentem, do którego przedłużymy okres zamknięcia szkół, to będą święta wielkanocne, i po tym terminie będziemy sprawdzali co dalej

- mówił Dariusz Piontkowski.