Pracować w trakcie porodu? To nawet trudno sobie wyobrazić. A jednak, Nayzia Thomas dokonała pozornie niemożliwego pod koniec grudnia. Zobaczcie.

Wszystko jest możliwe? Najwyraźniej tak – przynajmniej dla tej młodej studentki psychologii na Johnson County Community College w Kansas City. Nayzia Thomas zasłynęła miesiąc temu dzięki zdjęciu, jakie zamieściła na Tweeterze. Widać na nim, jak leży na szpitalnym łóżku i pracuje z laptopem. Zgodnie z podpisem była w tym czasie w trakcie rodzenia dziecka. Być może były to dopiero początki porodu, mimo to jednak wzbudziła w mediach społecznościowych prawdziwą sensację.

my mom took this pic & it's the perfect explanation of my life. yes i'm about to have a baby, but final SZN ain't over yet 🤓📚 pic.twitter.com/7LyrDBE9iN — nayzia' (@naydxll) 12 grudnia 2017

Okazało się, że niedługo po zrobieniu zdjęcia Nayzia urodziła zdrowego chłopca. W czasie porodu nie rozstawała się z laptopem, bo… zdawała końcowe egzaminy na studiach. I wiecie co? Zdała! Ostatecznie zdobyła 85% punktów, a z pracy, którą pisała, dostała najwyższą ocenę, czyli A.

update: on 12/12/17 we had a healthy baby boy. However, I experienced major blood loss & my body went into shock post-delivery. It was very scary, but his father was right there to take over when I went unconscious. We are blessed! AND I'm finishing the semester w/ a 3.5 GPA!💪🏾 pic.twitter.com/CLFGjf3hLD

