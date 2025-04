Najnowsze badania wykazują, że odporność na koronawirusa może trwać tylko przez 6 miesięcy. Po upływie tego czasu, istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego zakażenia COVID-19. Co to oznacza? Że być może będziemy musieli powtarzać szczepienie co rok.

Co mówią najnowsze badania?

Istnieją teorie, że odporność może zależeć od przebiegu zakażenia - ci, którzy mieli lekkie objawy choroby, mogą być odporni sporo krócej niż ci, którzy przeszli ją o wiele silniej i bardziej gwałtownie.

Potwierdzają to najnowsze badania, podczas których przez kilka miesięcy badano 10 mężczyzn. Każdy z nich miał 35 lat. Każdy też był zakażony jednym z czterech koronawirusów, które zazwyczaj wywołują silne przeziębienie. Gdy wyzdrowieli, nadal byli monitorowani przez lekarzy.

Okazało się, że po około 6 miesiącach każdy z mężczyzn miał już niewielką ilość przeciwciał. To na tej podstawie naukowcy z Uniwersytetu w Amsterdamie twierdzą, że odporność ludzi na koronawirusy wynosi maksymalnie pół roku. Oznacza to, że z epidemia może potrwać jeszcze dłużej, niż wstępne kalkulacje.

Naukowcy podkreślają jednak, że te badania to dopiero początek poznawania rozwoju ludzkiej odporności na koronawirusy. Warto mieć też na uwadze, że te badania póki co, nie objęły kobiet.

Źródło o2.pl

Polacy nie chcą szczepionki na koronawirusa

Ponad połowa Polaków oświadcza, że nie będzie się szczepić na COVID-19, kiedy szczepionka będzie powszechnie dostępna na rynku. Tak wynika z badań przeprowadzonych wśród internautów przez Wirtualną Polskę.

To dość zaskakujące, zwłaszcza że na co dzień widać, że ludzie boją się zakażenia i stosują się do większości wytycznych - noszą maseczki i rękawiczki, stosują żele antybakteryjne i raczej się od siebie izolują.

