Na opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi czekają ludzie na całym świecie. Pandemia dotarła już niemal wszędzie, po największej fali zachorowań w Azji i w Europie przychodzi czas na Amerykę Północną. W samych Stanach Zjednoczonych liczba stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła już 120 tysięcy.

WHO ostrzega, że USA może stać się nowym epicentrum pandemii. To m.in. w Stanach Zjednoczonych trwają zaawansowane prace nad szczepionką, a nawet testy. Ale szczepionka może być nieskuteczna, jeśli... wirus zacznie groźnie mutować.

Jak mutuje koronawirus?

O nowym koronawirusie usłyszeliśmy w grudniu 2019 roku. Wtedy nikt nie przypuszczał, że kilka miesięcy później epidemia osiągnie tak duże rozmiary. Wirus SARS-CoV-2 ma wiele cech wspólnych z wirusami odpowiedzialnymi za epidemie o mniejszym zasięgu: SARS i MERS. Z tego powodu lekarze mają łatwiejsze zadanie, ale to nie oznacza, że szczepionka powstanie z dnia na dzień. Ma na to wpływ wiele czynników. Jednym z nich są mutacje nowego koronawirusa.

Stworzenie skutecznej szczepionki będzie trudniejsze, jeśli wirus zacznie w sposób istotny mutować. Do tej pory nie zauważono dominującej mutacji nowego koronawirusa, a to daje nadzieję, że uda się opracować szczepionkę skutecznie działającą na różne szczepy wirusa.

Wirus może oczywiście z czasem wytworzyć odporność na dany lek lub szczepionkę, ale najważniejsze, by do tego etapu nie doszło zbyt szybko.

Kiedy doczekamy się szczepionki?

Proces opracowania, przetestowania, produkcji i dystrybucji szczepionek wymaga czasu. Pierwsze testy ochotników ruszyły już 16 marca br. w Seattle. To rekordowe tempo, choć to dopiero 1. etap, który potrwa kilka tygodni, a służy głównie przekonaniu się o tym, czy szczepionka jest bezpieczna.

Na gotową szczepionkę (oczywiście przy założeniu, że kombinacja składników okaże się skuteczna) będzie trzeba poczekać od 12 do 18 miesięcy. To dlatego tak ważne jest powstrzymanie tempa pandemii. Dlatego zostań w domu. Wychodź tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

