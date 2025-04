Jest ciężko. Personel medyczny robi, co może, żeby jak najlepiej zajmować się chorymi i potrzebującymi, ale lekarzy i pielęgniarek jest za mało. Brakuje szpitalnych łóżek, sprzętu medycznego, maseczek ochronnych. Osób ze stwierdzonym koronawirusem i z podejrzeniem zarażenia przybywa z godziny na godzinę.

Rząd apeluje do Polaków: zostańcie w domu! Medycy proszą: dbajcie o siebie. Zamknięte są szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki, nie działają restauracje i kawiarnie, siłownie i fitness cluby, zawieszono działalność instytutów kultury. Ludzie zrobili zapasy żywności, ograniczyli aktywności i kontakty z innymi. Wielu z nas się boi, nie wiemy, ile ta pandemia potrwa i jak się potoczy. To trudny czas. Tym bardziej docenia się bezinteresowną pomoc drugiego człowieka.

Życzliwość i dobroć w czasie epidemii

Lekarze narażają swoje zdrowie (i pośrednio przez to też swoich bliskich), bo w szpitalach brakuje podstawowego zaopatrzenia. Internauci zorganizowali więc obywatelską inicjatywę - akcję „Szyjemy maseczki dla szpitali”. Na lokalnych grupach w internecie ustalają, jakich materiałów potrzeba i kto i ile maseczek może uszyć. W porozumieniu ze szpitalami organizują transport i reagują na zapotrzebowanie. Akcja została zapoczątkowana przez Szpital w Zielonej Górze, ale teraz maseczki dla lekarzy i pielęgniarek są szyte w Krakowie, Kielcach, Bielsku-Białej, na Pomorzu.

We Wrocławiu na Facebooku powstała inicjatywa „Widzialna ręka”. W grupie pojawiają się ogłoszenia osób, które deklarują pomoc i to nie tylko w zrobieniu zakupów czy wyprowadzeniu psa. Ludzie dzielą się inspiracjami do zabaw i nauki z dziećmi, dzielą się jedzeniem na obiad, a nawet oferują wsparcie psychologiczne.

Jeśli mowa o zdrowiu psychicznym, to w tej dziedzinie też pomagamy sobie w czasie epidemii koronawirusa. Psychoterapeuci i psychologowie z całej Polski udzielają bezpłatnych porad. Można umówić się na konsultację on-line. Z pomocy mogą skorzystać lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, a także osoby zakażone i ich rodziny oraz wszyscy, którzy nie mogą pracować zdalnie. Ogłoszenia psychologów można znaleźć w wielu miejscach na Facebooku.

Również branża gastronomiczna włączyła się do pomagania. Wiele restauracji bierze udział w akcjach #posilekdlalekarza i #gastropomaga. Lokalni restauratorzy oferują darmowe posiłki personelowi w placówkach medycznych. Na stronie Posiłek dla Lekarza na Facebooku organizowane są zrzutki na posiłki.

Są też mniejsze inicjatywy - w Radomsku lokalna piekarnia piecze i dostarcza do szpitala pieczywo, bułki i ciastka. W wielu miastach w Polsce właściciele pizzerii dostarczają personelowi medycznemu darmowe pizze.

W całej Polsce w blokach, na klatkach schodowych w ostatnich dniach pojawiły się ogłoszenia sąsiadów oferujących pomoc osobom starszym lub potrzebującym - w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków w aptece, wyprowadzeniu psa. Ludzie oferują też zwykłą rozmowę, co zwłaszcza dla tych samotnych i pozostających w odosobnieniu jest szczególnie ważne i potrzebne.

Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił nową akcję #zadzwońdoseniora. W związku z tym, że wiele osób starszych posłuchało próśb i zastosowało się do akcji #zostanwdomu, nie można teraz o nich zapomnieć.

Nie zapominajmy, że często osoby starsze czują się zagubione w obecnej sytuacji. Apelujemy #zadzwońdoseniora – zapytaj, czy coś potrzeba albo po prostu porozmawiaj. Pomyśl o innych – apeluje GIS.

Jednocześnie Inspektorat zwraca się do osób starszych, aby nie wstydziły się poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach.

Pomoc z drugiego końca świata

Chiny zapowiedziały, że przekażą Polsce niezbędne środki do walki z koronawirusem - m.in. testy i odzież ochronną, maseczki, rękawiczki, obuwie. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” ambasada chińska zapewniła też, że Chiny będą „wzmacniać wymianę doświadczeń i informacji ze stroną polską i intensyfikować współpracę w zakresie walki z epidemią”.

Ty też możesz pomóc!

W trudnych czasach epidemii każdy gest i dobry uczynek się liczy. Zastanawiasz się, co ty dobrego możesz zrobić?

Zaoferuj pomoc potrzebującym sąsiadom ze swojego budynku - możesz przygotować ogłoszenie (wzory znajdziesz w internecie).

sąsiadom ze swojego budynku - możesz przygotować ogłoszenie (wzory znajdziesz w internecie). Zadzwoń do bliskich i rodziny - skontaktuj się zwłaszcza z tymi, którzy wiesz, że są sami. Czasami zwykła rozmowa sprawi, że będzie im łatwiej.

- skontaktuj się zwłaszcza z tymi, którzy wiesz, że są sami. Czasami zwykła rozmowa sprawi, że będzie im łatwiej. Nie szydź i nie wyśmiewaj w internecie tych, którzy się boją - w czasach epidemii ludzie potrzebują wsparcia i zrozumienia, a nie hejtu.

w internecie tych, którzy się boją - w czasach epidemii ludzie potrzebują wsparcia i zrozumienia, a nie hejtu. Zapisz się do jakiejś grupy na Facebooku oferującej pomoc potrzebującym i działaj, na odległość też można komuś pomóc, wesprzeć.

Pamiętaj, aby pomagając innym nie narażać siebie - unikaj dużych skupisk ludzkich, zachowuj bezpieczną odległość od innych (co najmniej 2 metry), często myj ręce i odkażaj powierzchnie w domu. I dbaj o siebie.

