W niektórych krajach, takich jak chociażby Czechy, noszenie maseczek jest obowiązkowe już od wielu dni. W Polsce zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej będzie obowiązkowe od 16 kwietnia br. Minister Łukasz Szumowski zapytany o to, czy trzeba nosić maseczkę, podkreślił, że można zastąpić ją szalikiem bądź chustką.

Nakaz zakrywania nosa i ust będzie dotyczył przestrzeni publicznej. Czy podczas jazdy samochodem również?

Czy kierowca musi jeździć w maseczce?



Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy miejsc publicznych, wymienione zostały więc także ulice, po których poruszają się kierowcy:

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. - czytamy na rządowej stronie gov.pl.

Przyjmując, że kierowca porusza się po ulicy, a więc we wspólnej przestrzeni publicznej należy uznać, że powinien mieć maseczkę. To czy dostanie mandat za jej brak, nie jest na ten moment jasne, ale nie można tego wykluczyć. Może to zostać potraktowane jako nieprzestrzeganie zasady dotyczących zakrywania ust i nosa.

Warto jednak pamiętać o tym, że im cieplej na dworze, tym częściej otwieramy okna w samochodach, zatem chroniąc siebie i innych należałoby jednak tę maskę założyć.

Czym jest miejsce publiczne?

Przepisy nie precyzują, czym konkretnie jest miejsce publiczne, przestrzeń publiczna czy też miejsce użyteczności publicznej, odnoszą się tylko do budynków użyteczności publicznej.

Definicja miejsca publicznego pojawiła się w (nieobowiązującym już) rozporządzeniu z 8 października 1970 roku. Wówczas jako miejsce publiczne uważane były:

place i ulice;

stałe szlaki turystyczne między liniami rozgraniczającymi od innych nieruchomości;

pasy drogowe dróg publicznych ;

; obszary kolejowe;

drogi wodne oraz dostępne dla ogółu tereny portów i przystani;

tereny lotnisk cywilnych;

tereny zieleni użytku publicznego (parki, skwery);

cmentarze;

wnętrza obiektów budowlanych użytku publicznego wraz z ogrodami i dziedzińcami.

