W całym kraju panuje stan epidemii. Do 11 kwietnia rząd wprowadził specjalne obostrzenia, które mają na celu zadbanie o bezpieczeństwo obywateli i zaprzestanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Termin końca kwarantanny narodowej tuż tuż, dlatego 9 kwietnia odbyła się konferencja prasowa Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Politycy ogłosili, czy stan wyjątkowy zostanie przedłużony i jakie nowe zalecenia będą nas obowiązywać.

Nowe obostrzenia w Polsce z powodu koronawirusa z dnia 9 kwietnia

Na konferencji pojawił się premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Politycy wyjaśnili, że obowiązujące już obostrzenia związane z epidemią zostają przedłużone, bo przynoszą wymierne skutki w walce z koronawirusem.

Zdajemy sobie sprawę, że zakazy i nakazy są niewygodne dla Polaków, jednak gdybyśmy nie mieli tych zaostrzeń, bylibyśmy w innym miejscu. Mamy dane, które potwierdzają, że nasze działania się sprawdzają - powiedział premier Morawiecki

Tym samym:

szkoły i placówki oświatowe pozostają zamknięte do 26 kwietnia, zasiłek opiekuńczy dla rodziców uczniów również zostaje przedłużony,

ruch lotniczy krajowy i międzynarodowy oraz ruch kolejowy międzynarodowy zostaje wstrzymany do 26 kwietnia,

zamknięcie lokali usługowych, ośrodków kulturowych i obowiązujące już ograniczenia w poruszaniu się pozostają w mocy do 19 kwietnia.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał również, że od 16 kwietnia obowiązkowe będzie noszenie maseczek ochronnych w miejscach publicznych.

Chcemy po świętach ruszyć z nową rzeczywistością gospodarczą. W związku z tym od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosów i ust w przestrzeni publicznej - powiedział minister

Czy noszone maseczki muszą mieć atesty? Minister poinformował, że będziemy mieć obowiązek zasłaniania ust i nosa, możemy robić to za pomocą własnoręcznie przygotowanych materiałów, maseczek, chustek i szalików.

Czy matury 2020 obędą się w terminie?

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że przesunięte zostały terminy tegorocznych matur i egzaminów ósmoklasisty. Nie znane są dokładnie nowe daty, kiedy uczniowie podejdą do egzaminów.

Przesuwamy egzaminy maturalne. Nie odbędą się na pewno wcześniej niż w drugiej połowie czerwca. Poinformujemy o nowym terminie nie później niż 3 tygodnie wcześniej. - powiedział premier

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowki poinformował również, że rząd nie ma w planach przesuwania zakończenia roku szkolnego lub jego wydłużenia. Jeśli niemożliwe będzie przeprowadzenia uroczystości wręczenia świadectw w gronie wszystkich uczniów, dokumenty zostaną im przesłane elektronicznie.

Czy w Wielkanoc można będzie odwiedzić bliskich?

W tej kwestii rząd jest zgodny. W święta pozostajemy w domach i unikamy kontaktów z osobami, które nie mieszkają z nami na co dzień. Minister Szumowski sugeruje, żeby spotkania odbywać wirtualnie, przy pomocy Skype'a lub innych komunikatorów. Prezydent Duda również przyłącza się do ogłoszonych zaleceń. Zadeklarował, że w tym roku Wielkanoc spędzi bez rodziny. Na konferencji prasowej o to samo poprosił obywateli premier Morawiecki.

Prosimy by pozostać w wąskim gronie najbliższej rodziny. To dla mnie też trudny czas, to pierwsze święta, które spędzę bez mojego ojca i nie zobaczę mojej mamy - powiedział Morawiecki

Minister Szumowski dodał, że gdyby w Wielkanoc poluzowano panujące obostrzenia i zezwolono na przemieszczanie się bez ograniczeń, skutki epidemiologiczne byłyby dla nas tragiczne.

Gdybyśmy spędzili święta tak, jak zwykle je spędzamy, w gronie rodziny, mielibyśmy nawet 50 tys. chorych. A co za tym idzie, potencjalną śmierć kolejnych osób - podkreślił

