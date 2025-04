Obecność na mszy świętej to jeden z obowiązków katolika. Czy jednak, w obliczu pandemii koronawirusa, pojawianie się na niedzielnej mszy świętej jest rozsądne?

Co zamiast uczestnictwa we mszy świętej?

Księża zwracają uwagę na to, że w pewnych przypadkach (a z pewnością jest nim pandemia wirusa SARS CoV-2), uczestniczyć we mszy świętej można także zdalnie.

Transmisje niedzielnych mszy świętych można śledzić i wysłuchać:

godz. 7:00 - TVP 1,

godz. 9:00 - Program Pierwszy Polskiego Radia,

godz. 9:30 - Telewizja Trwam,

godz. 12:30 - TVP Polonia.

Jeśli natomiast zależy ci na przyjęciu Komunii Świętej jest to dobry czas na to, by skorzystać z tzw. komunii duchowej.

Czym jest komunia duchowa i jak ją przyjąć?

Komunia duchowa to akt modlitewny, który - wg wiary katolickiej - pozwala na zjednoczenie się z Jezusem i przyjęcie Jego Ciała i Krwi poza przestrzenią sakramentalną.

To znaczy, że nie musisz przyjmować komunikantu. Aby więc przyjąć komunię duchową, należy przede wszystkim wzbudzić w swoim sercu pragnienie zjednoczenia z Jezusem. Warto zadbać o możliwie ciche miejsce, w którym będziesz mogła się skupić.

Następnie należy wyrazić słowami to, co czujesz, czyli np. wypowiedzieć słowa:

„Jezu, żałuję za swoje grzechy, wierzę, że jesteś obecny w Eucharystii. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cała”.

Osoba, która chce dostąpić komunii duchowej powinna być w stanie łaski uświęcającej (tak samo jak w przypadku przyjmowania Komunii sakramentalnej). Jeśli więc masz na sumieniu grzech ciężki, możesz wyrazić po prostu tęsknotę za zjednoczeniem z Jezusem w Eucharystii.

Nie będzie to wprawdzie przyjęciem pełnej komunii duchowej, ale wyrazisz w ten sposób swoją gotowość do przyjęcia Komunii Świętej wtedy, gdy tylko będzie to możliwe.

Zwiększenie liczby mszy w kościołach

Jeszcze we wtorek, 10 marca 2020 przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apelował o to, by zwiększyć liczbę mszy w kościołach. Miałoby to służyć temu, by możliwe było uczestnictwo w nabożeństwie w mniejszej grupie.

Wiemy już jednak, że koronawirus może utrzymywać się w powietrzu nawet 30 minut, a siedzenie bądź stanie w odległości 1 - 2 metrów od osoby zakażonej wirusem SARS CoV-2 wcale nie jest bezpieczne. Nie mówiąc już o przyjmowaniu Komunii Świętej i podawaniu sobie rąk na znak pokoju.

Wielu księży apeluje do wiernych raczej o to, by pozostali w domach, wskazując na to, że pojawianie się w kościele zwłaszcza wtedy, gdy czujemy się chorzy, jest nieodpowiedzialne.

Rzecznik Archidiecezji Lubelskiej Adam Jaszcz poinformował o odwołaniu Ekstremalnej Drogi Krzyżowej i Drogi Krzyżowej na Majdanku.

Chciałbym zaapelować do osób, które mają kaszel, gorączkę, aby pozostały w domach i uczestniczyły we mszy świętej za pośrednictwem mediów. Pojawianie się w takim stanie zdrowia w kościele może być złamaniem piątego przykazania. - przestrzega wiernych ks. Adam Jaszcz.

Z kolei Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz, zaprasza wiernych na mszę świętą z okazji 7. rocznicy wyboru papieża Franciszka. Nabożeństwo ma odbyć się 12 marca o godzinie 17:30 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie:

Drodzy Diecezjanie, zapraszam Was wszystkich do Świątyni Opatrzności Bożej. Zapraszam księży diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego, dzieci i młodzież; ruchy katolickie, grupy i wspólnoty parafialne. - powiedział kard. Kazimierz Nycz.

Oznacza to, że w kościele można spodziewać się prawdziwych tłumów. Zachowanie bezpiecznego odstępu na pewno nie będzie możliwe.

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej

W czwartek 12 marca Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski poinformowała, że rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od niedzielnego obowiązku uczestniczenia we mszy świętej.

W tej chwili jako datę końcową obowiązywania takiej dyspensy wskazuje się 29 marca 2020. Z dyspensy mogliby skorzystać wszyscy ci, którzy obawiają się epidemii koronawirusa.

