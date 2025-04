Każda kobieta jest piękna, tylko nie każdy potrafi to dostrzec i przede wszystkim zaakceptować. Ostatnio Marcin Tyszka wyznał, że z wieloryba nie da się zrobić baletnicy, czyt. modelki plus size nie istnieją. Czwarty odcinek kontrowersyjnego show pokazuje, że jest inaczej. Jarosław Szado powiedział też kilka słów, które zapoczątkować dyskusję.

W trzecim odcinku programu „Supermodelka plus size” uczestniczki miały za zadanie wypisać na swoim ciele obraźliwe uwagi, które inni rzucali w kierunku ich osoby. Pisałyśmy o „maciorach”, „wielorybach”, a wy niemal jednogłośnie stanęłyście w obronie dziewczyn. To była wspaniała społeczna reakcja i dowód na to, że modeling plus size ma sens.

Ta myśl towarzyszyć będzie zapewne każdemu z odcinków „Supermodelki...”. W czwartym odcinku programu dziewczyny przejdą szkolenie z choreografii i sztuki chodzenia. Mają nauczyć się poruszać z wdziękiem, dumą i podniesionym czołem. Te kobiety już nie są zahukanymi marzycielkami z małych wsi, a świadomymi siebie modelkami. Jarosław Szado pomagał im w podejmowaniu tego wyzwania: - Dla mnie modelka nie może być wieszakiem, musi być kobietą, która myśli, czuje. - wyznał.

Dziewczyny oznajmiły, że Szado kazał im cieszyć się życiem, swoją indywidualnością, podkreślać to, że są różne, inne. W tę stronę zmierza świat modellingu.

Koniec dyktatury rozmiaru zero

LVMH i Kerning, czyli giganci mody, którzy zrzeszają takie marki, jak Louis Vuitton, Givenchy, Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, wydali we wrześniu oświadczenie, w którym zobowiązują się, że nie będą zatrudniać modelek, które noszą rozmiar 32 i modeli w rozmiarze 42 (odpowiedniki XXS).

W ten sposób giganci chcą zmienić postrzeganie branży mody, która uważana jest za bezwzględną i promującą odrealniony wizerunek kobiet. Inicjatywa wyszła od Francuzów. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia chcąc walczyć z zaburzeniami odżywiania wśród Francuzek, przedstawiło projekt ustawy, który nakazuje modelkom przeprowadzenie badań lekarskich i posiadania lekarskiego orzeczenia o stanie zdrowia, w którym wyszczególniony zostanie wskaźnik BMI.

Może w ślad za największymi pójdą sieciówki, w których zaopatruje się większość kobiet? Światowe wybiegi to wzór, ale nam potrzeba przełożenia tych idei na realia „niskiej” mody.

