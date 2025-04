Od kilku tygodni widzowie mają okazję obserwować zmagania modelek plus size w programie „Supermodelka Plus Size”. Marcin Tyszka zawetował sens tego programu mówiąc, że nie ma modelek plus size. Doświadczony fotograf rozwinął tę myśl... Czy obraził przy okazji dziewczyny? Naszym zdaniem, tak.

Marcin Tyszka przeciwny rewolucji w modzie?

Rewolucja plus size rozpoczęła się za sprawą Crystal Renn, która przez długi czas była najbardziej znaną modelką XXL. Później oznajmiła, że nie nie chce być plus size i... schudła. I choć teraz sławne Ashley Graham, Robyn Lawley, Tara Lynn czy Candice Huffine deklarują, że nigdy nie schudną do rozmiaru zero, to historia pamięta przypadki. Tyszka dlatego jest zdania, że nie istnieją modelki plus size, bo zaraz... chudną. Najsłynniejszy polski fotograf mody ma pracuje dla najważniejszych światowych magazynów: francuskiego „Elle” czy hiszpańskiego „Vogue'a”. Uchodzi za znawcę, ekstrawaganckiego artystę, a każdy wybacza mu pewne wyskoki - nawet, jeśli powie za dużo. Tym razem przesadził? Co powiedział o modelkach plus size?

Nie ma takiego trendu. Modelki plus size zdarzają się raz na milion. Większość z nich potem chudnie. Modelka jest modelką, po prostu. Nigdy nie zrobisz baletnicy ze słonicy. To taki modelkowy „mięsny jeż”, opowiedział portalowi Pudelek.pl

Modelki plus size nie mają kompleksów i pomagają kobietom pokochać, akceptować własne ciała - tak twierdzi wiele z nich. Niedoskonałości uznają za siłę i przeciwstawiają się sztucznemu pięknu.

Marcin Tyszka słynie z ostrej szczerości i śmiałego wydawania sądów. tym razem przesadził. To tak, jakby sam był autorem tych wulgarnych określeń, z jakimi musiały zmierzyć się modelki w trzecim odcinku „Supermodelki Plus Size”.

