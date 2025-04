Z tymi, niezwykle wdzięcznymi, kwiatkami związanych jest wiele legend. Jedna opowiada o parze zakochanych, spacerujących brzegiem rzeki. Dziewczyna nagle dojrzała piękny niebieski kwiatek i zapragnęła go mieć. Chłopiec próbował go zerwać dla ukochanej i wpadł do rzeki. Zanim porwały go fale zdążył zawołać: nie zapomnij o mnie – stąd wzięła się nazwa rośliny.



Nie tylko w kolorze nieba

Choć niezapominajka kojarzy się głównie z barwą niebieską to jednak wyhodowano też odmiany różowe, białe oraz fioletowe. To roślina uniwersalna. Pięknie wygląda na rabatach, nadaje się na balkon czy taras, świetnie się sprawdza jako kwiat cięty w wazonie. Można ją łączyć z innymi wiosennymi bylinami czy roślinami cebulowymi. Kwitnie dość długo – od wczesnej wiosny aż do lata. Drobne kwiatki doskonale pasują do wiosennych roślin cebulowych, takich jak tulipany, hiacynty, narcyzy.



W ogrodzie

Na rabatach sadzi się odmiany uprawne niezapominajki leśnej. Nad strumykami rośnie niezapominajka błotna. Rośliny najlepiej rosną na stanowiskach nieco zacienionych, gdzie nie docierają bezpośrednio palące promienie słońca. Nie są wymagające. Lubią glebę nieco zwięźlejszą (z dodatkiem kompostu), zawsze wilgotną o odczynie obojętnym. To rośliny dwuletnie. Zakwitają w drugim roku od czasu wysiewu. Jeśli nie chcemy czekać aż dwa lata, by zakwitły lepiej kupić gotową rozsadę. Gdy wolimy sami je wyhodować, należy posiać nasiona pod koniec czerwca na rozsadniku. We wrześniu przenieść na rabaty.

Małgorzata Świgoń