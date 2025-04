Czy zdarza się, że burczy ci w brzuchu, mimo tego, że godzinę temu jadłaś? No właśnie! W pewnym sensie wszyscy padliśmy ofiarą niewyjaśnionego apetytu. Takie zjawisko może prowadzić do jedzenia przekąsek bogatych w kalorie, cukry i tłuszcze. A to w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia masy ciała.

W takiej sytuacji bardzo dużo osób zaczyna łykać tabletki, które mają pomóc zmniejszyć głód, a problem tak naprawdę tkwi w źle skomponowanej diecie. Po co więc faszerować się suplementami diety, których działanie nie zostało w żaden sposób udowodnione. Lepiej sięgnąć po jedzenie, które sprawi, że przez długi czas będziesz najedzona. Dzięki takiej zmianie będzie ci również łatwiej utrzymać apetyt w ryzach.

1. Jajka

Ostatnie badania z Pennington Biomedical Research Center w Baton Rouge (Los Angeles) wykazało, że osoby z nadwagą, które na śniadanie jadły jajka, przez dłuższy czas były najedzone. A dodatkowo uczestnicy eksperymentu mieli niższy pozom greliny, czyli hormonu apetytu, który nakłania mózg do jedzenia, a wyższy poziom hormonu, który wywołuje uczucie sytości.

Jajka są idealnym połączeniem białka i tłuszczu, więc są doskonałym pomysłem na pełnowartościowe śniadanie. Martwisz się o cholesterol? Możesz wykorzystać tylko białko, to występujące w jajku kurzym jest jednym z najbardziej wartościowych produktów występujących w naturze.

2. Awokado

Zielony, kremowy miąższ awokado jest nie tylko smaczny, ale również bardzo zdrowy. Zawiera jednonienasycone kwasy tłuszczowe i błonnik. Dzięki temu jest idealnym dodatkiem do posiłków, ale równie dobrze może stanowić podstawę do ich przygotowania.

Pokarmy bogate w błonnik i tłuszcze są dłużej trawione, dzięki temu przez dłuższy czas jesteś najedzona. A to sprawia, że w konsekwencji spożywasz mniej kalorii. Dlatego, jeżeli następnym razem poczujesz mały głód, to sięgnij po 1/2 awokado. Taka porcja pozwoli go zaspokoić, a dostarczysz do organizmu ok. 140 kcal.

3. Rośliny strączkowe

Jedna porcja fasoli, cieciorki lub soczewicy dostarcza bardzo dużo chudego białka, węglowodanów złożonych i dobrych tłuszczów. Lekarze są zgodni, że ta trójka jest w stanie utrzymać stały poziom cukru we krwi przez dłuższy czas. Oznacza to, że uczucie sytości po ich zjedzeniu utrzymuje się przez wiele godzin.

4. Pieprz cayenne

Ta pikantna przyprawa jest pogromcą łaknienia. Naukowcy z Purdue University w West Lafayette odkryli, że ludzie, którzy dodawali do posiłku 1/2 łyżeczki czerwonego pieprzu zjadali ok. 60 kcal mniej w następnym posiłku.

Od dawna wiadomo, że pikantne jedzenie stymuluje metabolizm i poprawia krążenie krwi, zwiększając tym samym straty energii potrzebne do produkcji ciepła. Zmniejsza apetyt, sprawia, że mniej tłuszczu odkłada się w organizmie.

5. Woda

Niezastąpiona i potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Powraca w praktycznie każdym zestawieniu, ale nie ma się czemu dziwić, bo woda to życie.

Ma kluczowe znaczenie, dla prawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych, stawów, tkanek, układu trawienia i wpływa na ograniczenie łaknienia. Nie wierzysz? Przeprowadź prosty eksperyment. Przez 2 tygodnie wypijaj przed każdym posiłkiem 1-2 szklanki wody. Jestem przekonana, że po tym czasie będzie ci luźniej w spodniach. Dlaczego tak się dzieje? Dzięki temu, że wypełnisz żołądek, w czasie posiłku dostarczasz od 60 do 70% mniej kalorii. Wydaje się niemożliwe? A jednak!

6. Jogurt grecki

Bogaty w wapń i białko (100 g jogurtu greckiego zawiera 2 razy więcej białka niż zwykły jogurt). Pamiętajcie, że produkty spożywcze bogate w białko, są jednymi z najbardziej sytych pokarmów. Wszystko dzięki temu, że są znacznie wolniej trawione niż np. węglowodany. Wysokobiałkowe produkty zwierają również pewne ilości tłuszczu, który dodatkowo podtrzymuje uczucie sytości przez dłuższy czas.

7. Zupy

Jedz więcej zup, a będziesz miała mniejszy apetyt! Oczywiście to stwierdzenie jest zgodne z ostatnimi badaniami z Pennsylvania State University. Wzięły w nim udział kobiety, które na śniadanie jadły porcję niskotłuszczowej zupy z kurczakiem i ryżem (nie kręć nosem, dopóki nie spróbujesz!). Dzięki temu w porze lunchu jadły o 100 kcal mniej niż kobiety, które zjadły kurczaka i ryż. Wszystko najprawdopodobniej dzięki wysokiej zawartości wody, która dodatkowo wypełnia żołądek. Pojawiły się również glosy, że to może być zasługa wysokiej temperatury (wśród dietetyków pojawiają się opinie, że pijąc ciepłe płyny, możemy ograniczyć apetyt).

Zanim przystąpisz do zajadania się pyszną zupą, upewnij się, że jest ona na bazie bulionu i nie jest doprawiona śmietaną, która jedynie zwiększa kaloryczność potrawy.

8. Migdały

Migdały zawierają bardzo dużo błonnika, który wypełnia żołądek i sprawia, że przez dłuższy czas czujesz się najedzona. Dlatego, jeżeli między obiadem a kolacją dopada cię mały głód, sięgnij po 10-15 migdałów. Te niepozorne orzechy, pomogą zażegnać kryzys i sprawią, że nie będziesz miała ochoty na kawałek ciasta do kawy.

